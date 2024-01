Leixões debate os desafios da inovação

Para promover e impulsionar a inovação em Portugal, a conferência de lançamento da segunda edição do Prémio Nacional de Inovação (PNI), que se realiza no Terminal do Porto de Leixões, conta com uma apresentação do prémio, que será feita por Pedro Brito, associate dean da Nova SBE.

Sílvia Garcia, administradora da ANI – Agência Nacional de Inovação, fará uma apresentação na qual analisará o estado da inovação em Portugal.

Dois vencedores da primeira edição do PNI, Inês Lourenço, people experience coordinator da Worten, e Jorge Monteiro, CEO da Ethiack, vão trazer histórias de sucesso de inovação.

O tema principal em debate, "Inovação em tempos de desaceleração económica – parar não é opção", conta com uma introdução de Paulo Dimas, da Unbabel, e será um dos momentos-chave da manhã, dando espaço para a temática da inovação em tempos de desaceleração económica, um tema extremamente relevante no cenário atual e que é o tema do debate.

Este debate vai contar com a participação de Ana Casaca, global head of innovation da Galp, António Portela, CEO da Bial, Luís Miguel Ribeiro, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Miguel Ferreira, managing director da Claranet Portugal, e Francisco Barbeira, administrador do BPI – que vão abordar os desafios e as oportunidades da inovação empresarial em Portugal.

Candidaturas abrem dia 31 de janeiro

As candidaturas para a edição de 2024 do Prémio Nacional de Inovação (PNI) abrem a 31 de janeiro, dia em que decorre a Conferência de Lançamento no Terminal do Porto de Leixões, sob o tema "Inovação em tempos de desaceleração económica – parar não é opção".

Esta segunda edição do prémio divide-se em dois grupos de categorias: Tecnologias, relacionado com a temática da inovação, seja nos processos, tecnologias, ou noutros âmbitos de atuação das empresas; e Segmento de Negócio, relacionado com o setor de atividade da organização.

Além dos prémios atribuídos em cada uma das categorias, serão ainda entregues quatro prémios - três por dimensão da organização (Grande Organização, PME e Startup) e o Prémio Personalidade.