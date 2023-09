PME desempenham papel vital na era da inovação e dados

As Pequenas e Médias Empresas (PME) são a base da economia mundial, representando 90% de todas as empresas e sendo responsáveis por quase 70% do emprego e do PIB mundiais, de acordo com dados do Fórum Económico Mundial (FEM). Empresas que alimentam as cadeias de abastecimento e distribuição das principais indústrias, as PME também desempenham um papel central na sociedade, ajudando a reforçar a inclusão económica, fornecendo bens e serviços a mercados menos bem servidos e dando emprego a muitas mulheres empresárias.



No entanto, muitas destas empresas estão a lutar para abraçar a quarta revolução industrial e enfrentam desafios associados, como a escassez de trabalhadores qualificados ou a falta de acesso a financiamento. "Estas limitações dificultam a capacidade das PME para gerir eficazmente e desbloquear o verdadeiro valor dos seus recursos de dados e tomar decisões estratégicas bem informadas, o que pode afetar significativamente as suas oportunidades de sobrevivência, prosperidade e resiliência num ambiente empresarial em constante evolução", menciona o FEM no relatório Data Unleashed: Empowering Small and Medium Enterprises (SME) for Innovation and Success.



Apesar de ser um grupo frequentemente negligenciado, uma vez que não são consideradas empresas com um crescimento suficientemente elevado para atrair a vasta gama de apoios liderados por capital de risco que alimentam os aceleradores, as incubadoras e o corporate venturing, as PME são, ao mesmo tempo, reconhecidas como fundamentais para o desenvolvimento económico e social da maioria dos países. "São especialmente importantes pelo seu papel na criação de emprego com baixo investimento, no desenvolvimento regional, como fornecedores de grandes empresas, no desenvolvimento do espírito empresarial e, no caso das novas empresas de base tecnológica, na inovação de novos produtos e processos", corrobora a INSME, Rede Internacional de PME. "As pequenas e médias empresas também se tornaram importantes atores no mercado internacional da tecnologia. Muitas PME são atualmente o centro da inovação e tornaram-se os novos construtores do mercado de trabalho. As PME de todo o mundo, tanto nas economias desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento, são confrontadas com as mesmas forças que conduzem a uma necessidade premente de mudança. Estas forças conduziram ao fracasso de algumas e deixaram outras a lutar pela sobrevivência".



Eficiência operacional aprimorada



As consultoras têm uma visão mais, digamos, romântica das PME e defendem que a automação de processos e o uso de tecnologias avançadas estão a permitir que as pequenas e médias melhorem significativamente a sua eficiência operacional. E defendem que a implementação de sistemas de gestão empresarial e o uso de inteligência artificial estão a reduzir erros, economizando tempo e recursos, possibilitando que as empresas respondam às solicitações dos clientes de forma mais eficaz.



A inovação também está a abrir portas para novos mercados e públicos, dizem os especialistas, argumentando que as pequenas e médias estruturas empresariais que abraçam o comércio eletrónico, aplicações móveis personalizadas e estratégias de marketing digital estão a ampliar o seu alcance, permitindo-lhes chegar a clientes em todo o mundo. Uma expansão que cria oportunidades de crescimento e diversificação.



Aliás, a capacidade de adaptação é essencial nos negócios, e as PME inovadoras têm mostrado, aos olhos das consultoras, que estão à altura do desafio, ajustando as suas estratégias de acordo com as tendências emergentes, garantindo que permaneçam relevantes num ambiente empresarial em constante evolução.



Competitividade sustentável



São vários os especialistas que defendem que a inovação não é apenas uma moda passageira para as PME, mas uma abordagem sustentável para garantir a sua competitividade a longo prazo, advogando que ao melhorar a qualidade de produtos e serviços, oferecer soluções únicas e permanecer à frente das tendências do mercado. As PME podem manter a sua posição competitiva. Embora pareça irrefutável que a inovação oferece inúmeras oportunidades para as PME, também apresenta desafios, nomeadamente a falta de recursos financeiros e talentos qualificados necessários para implementar com sucesso estratégias de inovação.



A McKinsey traz outra perspetiva: enquanto a maior parte do mundo está a trabalhar para se digitalizar, uma tendência que se acelerou durante a pandemia, as PME correm o risco de ficar para trás. Vários estudos revelam que as PME precisam de se internacionalizar para crescer, mas muitas vezes têm dificuldade em expandir-se para fora do seu mercado nacional ou em fazê-lo de forma estratégica. "Mesmo antes da pandemia covid-19, as PME com elevado potencial em muitos mercados obtinham sucesso a nível interno, mas o seu potencial era limitado pela dimensão do seu mercado local. Ao contrário das grandes empresas, muitas PME não dispõem de recursos para efetuar estudos de mercado exaustivos antes de se expandirem para novos mercados, seguindo as oportunidades e crescendo apenas marginalmente", assume a consultora.



Na União Europeia, segundo dados da McKinsey, quase 20% das pequenas empresas com vendas por comércio eletrónico vendem apenas na sua própria economia. Menos de metade destas empresas - que representam apenas 8% do mercado global - vendem noutros países da UE. Apenas 4% vendem fora da União Europeia. No Reino Unido, as PME que têm objetivos de crescimento ambiciosos para os próximos cinco anos têm o dobro do volume de negócios proveniente das exportações, sendo que quase 40% das suas vendas provêm de canais online.



Uma visão centrada na inovação e nos dados



O Fórum Económico Mundial atribuiu à inovação, ou ao poder de inovar, a solução para muitos das "dores" das PME, a par do uso mais assertivo e potenciados dos dados disponíveis. "Os dados têm um enorme potencial para revolucionar as PME, mas a sua utilização eficaz e responsável exige uma liderança com visão de futuro, uma estratégia proactiva, uma cultura centrada nos dados e uma infraestrutura de TI robusta". Ao catalisar a evolução das PME para entidades centradas na inovação e nos dados "pode conduzir a melhores processos empresariais, a uma gestão ágil, a uma maior produtividade e resiliência, e gerar oportunidades notáveis para o crescimento sustentável das empresas, o acesso aos mercados globais, a criação de emprego e a otimização da cadeia de abastecimento".



Para esta entidade, a transformação das PME centrada na inovação e nos dados pode constituir um precedente inspirador para outras empresas e gerar mudanças positivas que se repercutem em toda a economia global. "Ao adotarem a centralidade dos dados, as PME podem também dar um contributo substancial para a dupla transição de um mundo mais sustentável e de um futuro mais digitalizado". No futuro, diz o Fórum Económico Mundial, este trabalho destina-se a desenvolver uma comunidade de diversas partes interessadas e a continuar a defender a preparação das PME para a inovação e dados, a fim de promover o crescimento económico global.