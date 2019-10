9.ª Edição dos Prémios Exportação e Internacionalização

PRÉMIOS EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO | 9ª EDIÇÃO – 2019

28 de Outubro | Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel | 17h00-19h30

A afirmação da economia nacional e a melhoria da sua competitividade dependem em muito do incremento da capacidade exportadora e da aposta na internacionalização das empresas portuguesas.



O NOVO BANCO e o Jornal de Negócios, numa parceria com a IBERINFORM Portugal destinada a premiar e promover o sucesso das empresas nacionais na exportação e internacionalização da sua atividade, lançaram a 9ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização.





No próximo dia 28 de Outubro, pelas 17h00, no Montebelo Vista Alegre Ilhavo Hotel, decorre a Cerimónia de Entrega de Prémios onde serão conhecidas as PME e Grandes Empresas vencedoras nas duas componentes:

Programa:

17h00 Receção dos Participantes

17h30 BOAS-VINDAS

André Veríssimo , Diretor, Jornal Negócios

17h45 EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO – VISÃO PROSPECTIVA

António Ramalho, Presidente, Novo Banco

18h00 Roundtable O DESÍGNIO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

Alberto Castro, Membro do Júri

Duarte Faria, Administrador e CFO do Grupo, Frulact

Francisco Baptista, CEO, CBI Vestuário

Gonçalo Lobo Xavier, Membro do Júri

Vítor Fernandes , Administrador do Novo Banco

Moderação: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

18h45 Entrega dos Prémios

19h30 Sessão de Encerramento & Cocktail

Entrada livre sujeita a inscrição em http://premiosexportacaoeinternacionalizacao.negocios.pt