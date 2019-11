A celebração do design de mobiliário e iluminação

Menina Design Menção Honrosa Melhor PME Exportadora - Serviços



A Menina Design começou por ser uma empresa e a designação do grupo que nasceu a partir da marca fundadora Boca do Lobo e agrega hoje marcas de mobiliário e iluminação de produção manual em Portugal. Recentemente passou a Covet Group e a Menina Design manteve-se como empresa participada.



Como explicou Amândio Pereira, CEO do grupo, numa entrevista à CPPLuxury, a empresa surgiu para desafiar o mercado. Com Ricardo Magalhães saíram da Escola Superior de Artes e Design (ESAD) "em busca do verdadeiro artesanato português representado no mundo do design de interiores e móveis. Encontramos claramente uma lacuna nesse campo, pesquisamos, estudamos os mercados e criamos uma coleção de móveis mais conservadores e outra muito mais ousada. O mercado teve uma ótima resposta à ousada coleção, e a águia voou desde então".



O grupo empresarial que nasceu a partir da marca Boca do Lobo, tem hoje 15 marcas de luxo, quinhentos funcionários, dos quais 200 na produção e 250 nas áreas comercial, de marketing e design, e deverá faturar, em 2019, 35 milhões de euros neste ano.



O Covet Group engloba várias marcas e projetos de design, ligados ao mobiliário e à iluminação de luxo: Boca do Lobo, Brabbu, Secret Brands, Delightfull, Koket, Maison Valentina, Circu, Luxxu, Essential Home, Rug’Society, Foogo, Pullcast, Preggo, que é "fábrica". Tem como acionistas a Amândio Pereira e Ricardo Magalhães, designer de interiores, detentores pelo Covet Group.



Força online



Recentemente num artigo no Diário de Notícias, Ricardo Magalhães dizia que o foco era "claramente o marketing e o design" e que o grupo gere "internamente mais de cem blogues estratégicos: "Estamos a comunicar com o mundo e a atingir vários alvos". Para Amândio Pereira está presença muito forte no mundo online representa "uma abordagem muito clara do comércio eletrónico", mas não descura a rede física e têm salas de exposição como o showroom da Covet em Nova Iorque, Londres, Paris, a Covet Valley e Douro, ambas no Porto.



Os seus produtos estão espalhados por hotéis como Hilton Astana, Pestana Palácio Freixo, Paramount Dubai, Hotel Providence, Four Season NY, Loews Regency Hotel, The Langham Hotel London, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg and Hotel Castelbrac. Os móveis das marcas do grupo foram suadas no filme As Cinquenta Sombras de Grey e os best-sellers de produtos são, por exemplo, a linha Eden (mesas), a Lapiaz ou os aparadores Heritage e Diamond.



Os produtos das várias marcas do grupo estão presentes em 80 países, exportando mais de 90% da produção sobretudo para o Reino Unido, EUA, Europa, Canadá, China, América Latina e Emirados Árabes Unidos.