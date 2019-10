Almina quer ir "mais fundo" em Portugal

A Almina Minas do Alentejo é uma empresa mineira portuguesa que explora minérios de zinco, chumbo e cobre numa mina em Aljustrel. Os limites da empresa nunca se confundiram com os do Alentejo, já que exporta toda a produção. Contudo, a empresa também quer ir mais longe cá dentro e por isso está à procura de novas reservas.





O foco tem sido em Aljustrel, mas além da exploração desta área, o CEO, Humberto da Costa Leite, diz que o futuro da Almina passa por continuar a encontrar mais reservas de minério em Portugal. "Temos interesse em mais concessões no país", diz. Há potencial tanto dentro da concessão a que a empresa já tem direito como nas áreas adjacentes, mas os novos horizontes estão ainda em fase de negociação. A Almina já submeteu alguns pedidos, que estão sujeitos a aprovação. Ainda há tempo, já que o CEO estima que as reservas atuais sirvam as necessidades da empresa nos próximos 15 anos. O concentrado de maior volume que é exportado pela empresa é o zinco, pouco mais de um ano depois de a Almina ter inaugurado a extração e processamento deste minério.