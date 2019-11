Sonix Malhas

Menção Honrosa PME Exportadora de Bens Transacionáveis

A integração da Sonix no grupo permitiu, numa primeira fase, acrescentar os setores de tinturaria e acabamentos. Neste sentido, foi possível dotar o grupo de uma estrutura praticamente vertical, à qual já se somavam a tricotagem - com a Modelmalhas - e a confeção em malha - desenvolvida nas outras empresas do grupo DiasTêxtil, Startex, Sewstyle e também na própria Sonix. Para além das áreas de negócio diretamente ligadas à indústria têxtil. O Grupo Dias Têxtil tem investimentos em áreas tão diversas como I&D, extração e tratamento de minério e imobiliário.



Têxteis I&D



"Na Sonix temos tido um crescimento sustentado ao longo do tempo", sublinha Samuel Costa". Acrescenta que "o ano de 2018 fechou com um volume, de negócios de 28,6 milhões de euros, que foi histórico, sendo para 2019 já prevíamos uma redução e 2020 será um ano de consolidação. Quanto aos nossos colaboradores, temos cerca de 250 pessoas".



O grupo detém a Sucess Gadget, que é uma empresa tecnológica e de I&D, que tem ajudado o grupo a subir na cadeia de valor, produzindo peças cada vez mais técnicas. "O expoente da nossa inovação tecnológica - pela tecnologia Sil2U, patenteada para soluções anti-mosquito, e também anti-odor, entre outras -, e pela equipa de investigação que trabalha dedicada a novos desenvolvimentos tendo em conta objetivos de mercado ainda por explorar. Outro aspeto relevante diz respeito ao desenvolvimento de produtos em 3D e na agilidade e rapidez que isso traz para nós e para os nossos clientes, trazendo mais sustentabilidade a todo o processo", explica Samuel Costa.

"Na Sonix criamos e desenvolvemos artigos de moda e vestuário em malha como t-shirts, camisolas, camisolas, etc.. Os nossos modelos podem ser encontrados a nível global. Maioritariamente encontram-se na Europa, e a exportação corresponde a praticamente 100% da nossa atividade de produto acabado, mas temos também serviços", explica Samuel Costa, COO e administrador da Sonix.A Sonix é uma empresa histórica fundada em 1966, em Barcelos. Em meados dos anos 2000 surgiu a oportunidade de somar a Sonix ao portefólio de negócios do DiasTêxtil, fundado em 1984 por Conceição Dias. Em 2007 foi concretizada a aquisição, num passo estratégico determinante para o crescimento do grupo.