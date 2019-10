Campeões da exportação distinguidos em Ílhavo

A cerimónia de entrega dos prémios contou com uma mesa-redonda, em que participaram membros do júri. Nuno Fonseca

Vítor Fernandes, administrador do Novo Banco, fez uma apresentação sobre as exportações portuguesas. Nuno Fonseca







Vítor Fernandes, administrador do Novo Banco, revelou que as empresas já premiadas nesta iniciativa registam um crescimento médio do volume de negócios de 15,4%, enquanto a generalidade das sociedades financeiras regista uma evolução de apenas 6,5%. Também aumentaram mais o emprego (7% contra 5,2%) e têm melhor autonomia financeira (50% contra 36%). Premiados



Exportação



Grandes Empresas de Bens Transacionáveis • BA Glass Portugal SA (vencedor) Grandes Empresas Serviços • Gardengate SA (vencedor) • J. Pinto Leitão (menção honrosa) PME Bens Transacionáveis • Casa Santos Lima (vencedor) • Malhas Sonix SA (menção honrosa) PME Serviços • Mecalbi Engineering Solutions Lda (vencedor) • Menina Design Lda (menção honrosa) Exportação + Emprego • Caramirupe Cerâmica Decorativa Lda (vencedor) • Prifer – Fundição SA (menção honrosa) Revelação • Tec4home Lda (vencedor) • Moldoeste II Indústria Plásticos (menção honrosa) Multinacional • Continental Mabor – Indústria de Pneus (vencedor) Setor Estratégico • Associação da Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (vencedor)



Internacionalização Grandes Empresas • Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos (vencedor) Prémio Especial do Júri • Ascedum Portugal Serviços de Gestão (vencedor) • Unbabel (vencedor)





Depois do Porto no ano passado, este ano foi o concelho de Ílhavo, no distrito de Aveiro, a receber a cerimónia de entrega dos Prémios Exportação e Internacionalização, uma iniciativa do Negócios em parceria com o Novo Banco, que conta ainda com o apoio da Iberinform Portugal. Na 9.ª edição deste galardão foram distinguidas 16 empresas: 11 vencedores e cinco menções honrosas.A cerimónia contou com uma mesa-redonda em que participaram dois membros do júri, Alberto Castro, professor da Faculdade de Economia e Gestão e diretor do CEGEA da Universidade Católica no Porto, e Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED. O painel contou ainda com Duarte Faria, CFO da Frulact, Francisco Batista, CEO da CBI Vestuário, e Miguel Ferreira, diretor coordenador do departamento de Empresas Norte do Novo Banco.Os oradores debateram os desafios da internacionalização, a subida do salário mínimo e deixaram algumas sugestões de medidas que gostariam de ver implementadas, como seja a isenção de contribuições para a Segurança Social nas horas extraordinárias.