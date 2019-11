Temos um comércio muito concentrado na Europa, onde as perspetivas de crescimento são baixas.



Em 10 anos, o peso das exportações passou de 27% para 44% do PIB. Vítor Fernandes

Administrador do Novo Banco

Sublinhou que "houve uma mudança crítica que ocorreu em 2011-2012 e nos sete anos seguintes estamos em superavit comercial. Em 2019 deveremos tem um défice mas tudo aponta que seja pequeno, e se tiver a ver com o investimento, for produtivo, e transformar os nossos produtos em mais competitivos no mercado, será uma boa notícia".Considerou que a subida em dez anos do peso das exportações de 27% para 44% do PIB é uma boa performance mas "países com mercados internos de pequena dimensão têm que ter o peso de comércio externo muito maior".As empresas exportadoras mostraram um grande poderio neste processo de internacionalização, passando de 4% de empresas exportadoras para 6%, mas mais importante, o volume de negócios cresceu de 20% para 35%."O peso das exportações tornou-se relevante, mas temos um comércio internacional muito concentrado na Europa, onde as perspetivas de crescimento são baixas, e diversificamos pouco para outras geografias como a Ásia, a África e as Américas, que vão registar crescimentos mais elevados" disse Vítor Fernandes.Na agenda das empresas têm de estar a diversificação para mercados com maior pujança económica, bem como a digitalização e os temas do ambiente e das mudanças climáticas, tendências do comércio internacional."O Novo Banco é um banco muito focada nas empresas, com mais de metade do seu ativo investido nas empresas portuguesas. O banco resistiu este tempo todo porque era imprescindível para o tecido empresarial português", disse Vítor Fernandes. Salientou que têm "uma quota em geral de 15% nas empresas, maior do que nos particulares, mas temos 20% em tudo o que tem a ver com relacionamento com o comércio externo, trade-finance"."Estamos num momento crucial de mudança de paradigma marcado pela predominância dos serviços sobre os bens. As guerras comerciais provavelmente serão resolvidas por um maior equilíbrio entre blocos, pois não poderiam persistir os desequilíbrios entre a China e os EUA e entre a União Europeia e os EUA. Mas o comércio internacional é fundamental para o desenvolvimento das economias e do PIB global" concluiu Vítor Fernandes.