Grupo português vende máquinas suecas em 14 países

Ascendum Prémio Especial do Júri



O grupo Ascendum fez a sua internacionalização nas asas da Volvo Construction Equipment (CE), multinacional sueca e parceira histórica do grupo desde 1970, quando esta os convidou a importar e distribuir equipamentos de construção da Volvo em Portugal.



A empresa foi fundada em 1959 em Leiria como Auto-Sueco Coimbra como concessionária de Automóveis e Camiões Volvo em 6 distritos da zona centro, tendo como acionistas Ernesto Vieira e a Auto-Sueco, hoje Nors.



No ?nal da década de 1990, consideraram que em termos estratégicos os negócios no ramo automóvel e das máquinas e equipamentos industriais tinham o crescimento limitado. Foi a partir das máquinas industriais que ?zeram a internacionalização. Começaram em Junho de 1999 com Espanha, com a aquisição da Volmaquinaria, e depois em 2004 foram para os Estados Unidos, onde já se desdobram em 16 unidades que permitem levar os serviços do Grupo à Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Tennessee e Dakota do Norte, a convite da empresa sueca Volvo.



Depois seguiu-se a Turquia, o México e a Europa Central com a Áustria, Hungria, República Checa, Eslováquia, Roménia, Croácia, Eslovénia, Bósnia-Herzegovina e Moldávia.



Nasce a Ascendum



Em 2012 transformaram-se em Grupo Ascendum, têm sede em Lisboa, 1500 colaboradores e são hoje um dos maiores distribuidores mundiais da Volvo Construction Equipment, o que faz da Ascendum um dos maiores fornecedores mundiais de equipamentos industriais para construção e infraestruturas, com 40 mil máquinas espalhadas pelo mundo.



Entre 2012 e 2018 o Grupo Ascendum passou a sua faturação de 500 milhões para 942 milhões de euros, vendendo equipamentos de construção e industriais, para Infraestruturas, automóveis e camiões, bem como da respetiva assistência técnica, assim como da sua oferta com o aluguer de equipamentos e logística.



Com presença ao longo de toda a cadeia de valor do setor automotive, a Ascendum apresenta um portfólio de produtos e marcas premium, extenso e de qualidade, com aplicações para indústrias tão diversas como construção e obras públicas, extrativa e transformadora, handling / logística, agricultura, área florestal, reciclagem, demolição e movimentação de terras, energia, etc.



O segredo para o seu sucesso encontra-se na holding do grupo Ascendum, dizia Ricardo Mieiro, que foi o CEO do grupo durante 20 anos, ao Jornal de Negócios em entrevista em 2016. "Este modelo de governo permite criar uma estrutura de gestão mais moderna, a partir da qual foram criadas sub-holdings para cada país em que a empresa está presente. Esta estrutura torna a empresa ágil e mais próxima dos mercados em que opera".



Tem como empresas associadas a TractorRastos, que é uma empresa dedicada à comercialização de peças multimarca e à prestação de serviços para equipamentos de construção, industriais e agrícolas, e a Air-Rail que é uma empresa especializada em equipamentos para infraestruturas que apoiam as operações em Aeroportos, Portos e Ferrovias, com presença em Portugal e Espanha e tem cerca de 2.000 máquinas que operam em mais de 8 países.