Grupo RAR: Novos negócios "embalam e alimentam" o grupo do açúcar

As embalagens da Colep e as saladas e ervas aromáticas da Vitacress estão a dar o maior impulso ao crescimento da "holding" liderada por Nuno Macedo Silva, que nasceu na indústria do açúcar e emprega actualmente 4.700 pessoas.

Grupo RAR - Menção honrosa internacionalização grandes empresas





Nasceu doce o negócio da RAR (Refinarias de Açúcar Reunidas), fundado em Março de 1962 por João Macedo Silva e que, volvido mais de meio século, juntou à actividade fundacional várias outras, distribuídas pelas áreas alimentar, embalagem, imobiliária e serviços. Empregando actualmente um total de cerca de 4.700 pessoas, o grupo está presente em mais de uma dezena de países espalhados por vários continentes.Enquanto o negócio do açúcar continua a perder peso, contando com 118 trabalhadores e vendas de 76,8 milhões de euros no último ano, são as embalagens e o enchimento de produtos que dão o maior contributo para a facturação do grupo - 411,2 milhões de euros, num total de 758 milhões de euros em 2017.Com sede em Vale de Cambra e operações no segmento de "contract manufacturing" (fabrico para terceiros em regime de "outsourcing"), a Colep conta com uma rede de 18 fábricas, situadas em Portugal, Alemanha, Espanha, Polónia, Brasil, México, Emirados Árabes Unidos, Índia, Japão, China, Tailândia e Austrália.



758

Facturação

No último exercício, o grupo RAR reportou uma redução do volume de negócios de 831 para 758 milhões de euros.





Nas contas do ano passado, o grupo RAR reportou um aumento do EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 57 milhões para mais de 60 milhões de euros. O lucro do grupo também aumentou 23% em termos homólogos, para nove milhões de euros. São dados que, como sublinhou a empresa, "[vêm] confirmar o percurso de recuperação dos níveis de rendibilidade operacional e de resultados líquidos e a diminuição do endividamento que o grupo RAR tem registado nos últimos anos".



Na nota divulgada aquando da apresentação deste documento, a empresa liderada por Nuno Macedo Silva frisou que "o elevado investimento efectuado e as reconfigurações que se têm operado ao longo dos últimos anos nos vários negócios tiveram, e continuarão a ter, os seus efeitos positivos, nomeadamente na rendibilidade", garantindo "uma elevada solidez financeira, essencial para a prossecução das actividades do grupo".



Saladas e outros negócios



Além da Colep, esta melhoria de desempenho assentou também na Vitacress, produtora de saladas e vegetais prontos a consumir, que reclama a posição de liderança no mercado nacional e também no segmento de ervas aromáticas frescas no Reino Unido. No último exercício, as vendas ascenderam a 109 milhões de euros e lucrou 2,5 milhões de euros, com 1.536 trabalhadores ao serviço.



Por outro lado, a RAR Imobiliária - com um efectivo de 19 pessoas e lucros de cinco milhões de euros no ano passado - e a importadora de cereais Acembex - 12 funcionários, vendas de 144 milhões de euros e lucros de 563 mil euros - completam o portefólio da "holding" portuense.





O Grupo RAR tem uma elevada solidez financeira, essencial para as actividades do grupo" Nuno macedo silva

Presidente do Grupo RAR