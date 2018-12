Labesfal: Penicilina de Tondela para hospitais em todo o Mundo

Labesfal - Prémio Exportação + Emprego



Em 2005 quando a Fresenius Kabi comprou a Labesfal-Laboratórios Almiro, esta exportava menos de quatro milhões de euros, hoje vende para os mercados externos vinte vezes mais, para todos os continentes, num total de 70 países, Representa cerca de 10% da exportação em medicamentos de produção nacional. Desde então criaram, ainda, cerca de 200 empregos e hoje empregam à volta 650 trabalhadores.



Os principais produtos são penicilinas e cefalosporinas na forma de pó para injectável, comprimidos e soluções injectáveis, em grande volume e pequeno volume (soros, ampolas), tendo tido um volume de negócios de 123 milhões de euros em 2017.





Nos últimos dez anos forma investidos, na fábrica de Tondela, 55 milhões de euros.



A fábrica em Portugal fornece o mercado mundial, com excepção da China e Estados Unidos. Os principais mercados são a Alemanha e a Ásia, seguindo-se Espanha e o Reino Unido. Os principais clientes são hospitais. O acesso aos mercados é uma das grandes vantagens de fazer parte da Fresenius Kabi, tal como a vantagem de continuar a crescer de forma sustentável.



Nos últimos 10 anos, foram investidos no complexo industrial cerca de 55 milhões de euros, na construção de duas unidades de raiz e de um complexo logístico farmacêutico. O último grande investimento foi em 2017 quando foram instaladas duas novas linhas de produção de antibióticos na sua fábrica de Santiago de Besteiros, em Tondela.



O novo edifício de 6 mil m2 foi construído para albergar duas novas linhas, que vão produzir penicilina para administração intravenosa. Esta expansão, que representou um investimento de 17 milhões de euros, levou à criação de cerca de 80 novos postos de trabalho.



Na inauguração desta fábrica, Michael Schönhofen, administrador da Fresenius Kabi e presidente da Divisão Farmacêutica referiu que o "investimento é um claro comprometimento com a nossa fábrica. Faz parte também, da concretização do compromisso que assumimos de disponibilizar medicamentos de elevada qualidade a doentes em todo o mundo".



Digitalização em força



A Labesfal está a responder aos desafios da digitalização. Ao longo dos últimos anos, têm implementado várias ferramentas digitais. Umas foram desenvolvidas internamente e têm sido também exportadas para outras fábricas do grupo. Outras são desenvolvidas a nível mundial pela casa-mãe e depois adoptadas em Portugal. É uma aposta do grupo e que se vai manter nos próximos anos.



Os desafios principais advêm principalmente da necessidade de harmonização da implementação dos projectos numa actividade com regulação, legislação e regulamentação fortes e por vezes diferenciada, com produtos, processos e tecnologias diferentes.







200

Empregos

Forma criados desde de 2005 na fábrica da Labesfal em Tondela.



Segundo a Labesfal a diferenciação faz-se pelo portfólio alargado e pelo fornecimento de alguns produtos exclusivos para o mercado hospitalar. A unidade produtiva em Portugal já é das mais avançadas em termos tecnológicos.



A empresa foi fundada pelo farmacêutico João Almiro (1926-2017) e que era conhecido pela sua acção social junto dos mais desfavorecidos. e vendida, quando era gerida pelo genro, Joaquim Coimbra, em 2005 pelo Grupo Fresenius.