Os telecomandos com inteligência artificial

TECH4Home Prémio Revelação Exportações



Em Setembro de 2919, na maior feira internacional do setor, IBC2019, que decorreu em Amesterdão, a Tech4Home apresentou uma solução inovadora de smart voice, em que tira partido da Inteligência Artificial e integra no telecomando a ativação do modo de comando por voz ativada por uma palavra chave. "É uma solução inovadora e apresentada pela primeira vez num telecomando" refere Miguel Oliveira, CEO da Tech4Home.



A Tech4home é uma empresa eletrónica que cria, desenvolve e comercializa telecomandos e soluções de tecnologia avançada para as empresas de televisão paga, a nível mundial. Iniciou a sua atividade em Dezembro de 2009 e, apesar de uma longa experiência na área de telecomandos, adquirida pelos seus promotores e atuais acionistas Miguel Oliveira, Graça Cândido, Márcio Barata, nos anos em que trabalharam na multinacional Philips, os primeiros anos não foram fáceis.



Os clientes alvo eram empresas de grande dimensão e os principais concorrentes eram empresas estabelecidas, de grande dimensão e maioritariamente multinacionais com capacidade para operar no mercado global. "A grande dimensão de quase todos os "players" neste setor revelou-se uma das grandes barreiras à entrada neste mercado. É uma indústria de grandes empresas e de capital intensivo para o investimento em novos produtos e tecnologias e até por causa das garantias bancárias exigidas por alguns concursos comerciais", afirmou Miguel Oliveira.



O principal mercado é os EUA e a senha de entrada foi o "argumento tecnológico", diz Miguel Oliveira. "Éramos a empresa com o maior grau de maturidade no desenvolvimento da conjugação das tecnologias Bluetooth e controlo por voz". A inovação tecnológica e o design são dois fatores chave de sucesso, mas a sua demonstração no mercado não foi fácil.



Inovação e design



A estratégia para romper este cerco foi de diferenciação e focalização num segmento muito pequeno do mercado mas pouco explorado pelos concorrentes, os telecomandos específicos para crianças e seniores com particularidades tecnológicas e de design inovadoras. Foi a porta de entrada em muitos clientes e "a Tech4home é ainda hoje a empresa nº1 em vendas de telecomandos infantis para os operadores de televisão", diz Miguel Oliveira.



Atualmente as exportações representam 90% do seu volume de negócios, que em 2018 foi de 30 milhões de euros. Exporta para mais de 40 países, os principais mercados em que opera são a Europa, Médio Oriente, Estados Unidos e América Latina e os clientes são os operadores de televisão, quer por satélite, cabo ou IPTV.



"A Europa continua a ser o primeiro mercado-alvo, onde ainda há potencial de crescimento, não só pela entrada em mais países e clientes, mas também nos clientes existentes pela mudança do tipo de tecnologia nos telecomandos de soluções de infravermelho para radiofrequência", explica Miguel Oliveira.



Para Miguel Oliveira a chave para o percurso da empresa têm sido a "inovação e o design, aliados a elevados padrões de qualidade, juntamente com uma cooperação ativa com os clientes, tem permitido à Tech4home um crescimento contínuo e sustentável neste mercado", a que se acrescenta "o papel ativo na tentativa de definir e suplantar o estado da arte" e "assumir um papel cada vez mais preponderante no "smart home".