Polisport compra marca italiana de porta-bebés

Volume de negócios

A Polisport Plásticos prevê fechar o exercício deste ano com vendas de 31 milhões de euros.

Angariámos dois clientes estratégicos no ‘e-commerce’: a retalhista europeia 24MX nas motas; e a Amazon, em regime de FBA para todos os armazéns na Europa. PAULO FREITAS

COO da Polisport Plásticos

RAIO-X Novos produtos sobre rodas Porta-bebés e reboque

Para bicicleta, tem um novo porta-bebé destinado ao e-commerce, que é "muito ‘user friendly’ na montagem" e no volume reduzido, para arrumação em pequenos apartamentos. E lançou um reboque para transporte de crianças usando a bicicleta.



Protetor de escape

No segmento de mota lançou este ano diversos produtos da linha exclusiva de "performance parts", com destaque para o inovador protetor de escape para motas "pipe guard - armadilllo", que no primeiro trimestre vendeu o projetado para o ano inteiro.

Perguntas a Paulo Freitas Paulo Freitas

Diretor de operações da Polisport Plásticos

"Centro de operações nos EUA avança em 2020"

Apesar de ser uma marca forte em Itália e em países da Europa de Leste com menor poder de compra - geografias em que continuará a apostar -, o investimento foi relativamente pequeno, na ordem dos 150 mil euros. Até porque a dona da Dieffe estava a atravessar dificuldades e acabou mesmo por entrar em processo de falência. A produção veio para Oliveira de Azeméis, mas como há também potencial de venda na América do Sul, prevê transferir o fabrico de um dos modelos para a fábrica que tem no Brasil.Em 1978, com apenas 18 anos, Pedro Araújo era um praticamente amador e entusiasta do motociclismo "off-road" e, face à dificuldade em encontrar artigos de reposição, decidiu começar a produzir peças plásticas para motos. Na década de 1980, percebendo que as bicicletas também precisavam de produtos similares - como manetes, punhos ou guarda-lamas -, o jovem nortenho começou também a produzir esses acessórios.Fruto desta paixão do ainda acionista único pelo mundo das duas rodas, a Polisport Plásticos, que emprega 250 pessoas, faturou 28,7 milhões em 2018 e, dadas as encomendas em carteira para o último trimestre, prepara-se para fechar este ano com vendas de 31 milhões de euros, a quase totalidade na exportação. Na bicicleta, Holanda, Alemanha e França são os melhores mercados; as peças plásticas que produz para os fabricantes de motos KTM, Husqvarna ou Suzuki, além dos produtos de catálogo com marca própria, têm como maior destino os EUA.Ainda nas motas, está agora a apostar na Ásia, tendo já nomeado um gestor comercial específico e estando a desenvolver produtos específicos para modelos de motas locais. Paulo Freitas releva ainda a "aposta muito forte no e-commerce", destacando a angariação de dois "clientes estratégicos": a Amazon, em regime de FBA, para todos os armazéns na Europa; e a 24MX, maior retalhistas online da Europa nas motas.Sem abrandar o negócio no Brasil, criou outra filial nas Américas para gerir stocks, patrocínios e ter serviço após venda.Sim, criámos a Polisport USA e vamos ter ali um centro de operações a partir do início de 2020. Estamos agora a fechar os acordos para a criação do centro logístico - queremos ter algum stock dos produtos mais vendidos, dos novos e de maior desgaste - e a estrutura de recursos humanos para as operações logísticas, serviço após venda e marketing (sobretudo para a gestão de patrocínios de equipas de todo-o-terreno).Os EUA são o nosso maior mercado na área de motos e no próximo ano vamos começar a trabalhar também a bicicleta. Aliado à distância, o cliente americano quer muita informação sobre o produto e quer falar diretamente com a marca, não com um distribuidor. É importante ter uma pessoa local, com e-mail e telefone americanos, disponível para esclarecer todas as dúvidas.Todos os meses temos crescimentos superiores a 10%, estamos a aumentar a faturação desde o início de atividade e o resultado financeiro é positivo. A economia não está favorável, mas, ainda assim, estamos a conseguir implementar o nosso plano estratégico.