Stricker quer pódio mundial como “brinde”

As exportações da representam cerca de 88% das receitas. Em 2020 vão o peso deve aumentar.

Em novembro, empresa passa a ter 500 metros quadrados de espaço de trabalho em pleno Parque das Nações, o que permite reforçar o capital humano com quadros diferenciados em áreas como o marketing, o Comercial ou a informática..



Em 2019 foram alargadas as instalações da sede em Murtede, as quais ganharam 2.000 metros quadrados. Isto permitiu a introdução de novas máquinas e processos, tal como a abertura de uma estrutura produtiva a dois turnos. Em 2020 há reforço.

Equipa é o segredo e "onde o barato sai caro"

As exportações têm suportado o crescimento, sendo que irão representar aproximadamente 88% do volume de negócios em 2019 e deverão ganhar ainda mais peso em 2020, o ano para atingir os 90%. Isto, sem desmérito para o mercado nacional, cuja taxa de crescimento é de momento superior a 20%.Brasil, França e mais recentemente a Itália e a Alemanha são os mercados principais, num contexto em que existe atividade comercial recorrente com mais de 80 países. Estes territórios pedem vários brindes, mas há alguns favoritos. Produtos de escrita, para beber, pastas e bagagem. Outra tendência, é a personalização: as vendas estão a crescer a um ritmo "muito acelerado" face aos produtos indiferenciados.O investimento em 2019 deverá ser 50% acima do registado em 2018. O nível de stockagem, o parque de máquinas instalado e até a plataforma online cresceram. Mas não só: a Stricker expandiu na China, com dois novos centros de fornecimento, em Ningbo e Shenzen, no norte de Portugal, com o alargamento das instalações da sede de Murtede. Foram adicionados 2.000 metros quadrados, que abriram espaço a novos turnos e processos. Mas as mudanças não vão ficar por aqui, e, em 2020, a empresa pretende ver duplicado o espaço em Murtede. O número de trabalhadores, impulsionado também pela aquisição na República Checa, deverão atingir em outubro o milhar.Como Lisboa não podia ficar de fora, no próximo mês de novembro abrem as portas do novo escritório na capital. O Parque das Nações vai ser a "nova casa" de uma equipa focada no marketing, na área comercial e na informática.Contudo, a Stricker tem orçamentada "uma forte melhoria do volume de resultados" para este ano - uma projeção que parece realista olhando aos números do primeiro semestre, diz a empresa. Em 2020, mais rentabilidade deverá traduzir-se numa nova subida dos lucros.A Stricker já tem atividade comercial em mais de 80 países. O CEO partilha a experiência.O Brasil. Foi o primeiro passo fora de fronteiras europeias e a primeira operação que montámos de raiz num país diferente. Desbravámos terrenos desconhecidos e conseguimos superar todas as barreiras em muito pouco tempo: Entrámos em 2014, em 2017 chegámos aos lucros. E este ano estamos a crescer 90%. Já se falarmos de exportação a partir de Portugal, o mais marcante para nós é França. Foi onde tivemos um crescimento mais rápido e mais bem sucedido, por três razões primárias: é naturalmente aberto a trabalhar com os países do sul, contrariamente ao que sentimos na Alemanha; não existe nenhum concorrente local forte e, ainda, conseguimos desde início acertar na equipa. Nem em todos os mercados resulta.Sim, Angola. Considerámos em 2012/2013 expandir para lá mas dado o contexto político- económico sentimos que era demasiado arriscado e não avançámos. Revelou-se uma decisão positiva porque logo após houve problemas de gestão de divisas. Hoje achamos que o mercado já está num grau superior de estabilidade e poderá ser reequacionado.O segredo para o sucesso dequalquer empresa, exportadora ou não, é a equipa. Qualquer CEO tem de ter as melhores pessoas ao seu lado e não poupar, por aqui, o barato sai caro. Ou temos pessoas capazes de resolver, ou então vamos tropeçar e enterrar. O projeto pode vir por água abaixo.