J. Pinto Leitão

Menção Honrosa Melhor Grande Empresa Exportadora - Serviços

80,1

Milhões

A faturação em 2018 foi de 80,1 milhões de euros.







Os produtos são utilizados pelos mais diversos tipos de indústrias e serviços como a construção civil, o fabrico de mobiliário, a construção naval, passando pela arquitetura, engenharia e decoraçãoTem 130 colaboradores e o volume de negócios em 2018 foi de 80,1 milhões de euros, tendo exportado 66% das suas vendas. O foco nas exportações deu-se nos anos 90, depois de a quarta geração ter assumido as rédeas da empresa, com a entrada no mercado espanhol e dos Palops.Na frente interna, em 2008 adquiriu duas empresas a Promodeco, que era participada pela Sonae e a Quimarmat, o que lhe deu uma quota de mercado relevante no mercado nacional.É a origem da madeira que determina a estratégia de internacionalização. Em 2002 estabelecem-se parcerias no Brasil, sendo criado mais tarde uma unidade própria. Em 2010 fez-se uma aposta definitiva nos mercados internacionais por parte da J. Pinto Leitão.No ano seguinte, a empresa fez a centralização logística da sua atividade na Maia com uma área total de 76 mil m2 e uma área coberta de 20 mil metros quadrados. Dispõe de mais de 2 milhões de metros quadrados de folha natural de madeira nos seus armazéns, com uma vasta variedade de espécies oriundas dos quatro cantos do mundo.Em 2014 a J. Pinto Leitão constituiu em parceria uma unidade industrial no Gabão e, em 2016, instala-se nos Estados Unidos com uma unidade própria. A presença global, permite que a J. Pinto Leitão se torne um trader internacional no comércio de madeira e painéis de madeira, que comercializa em mais de 30 países.Os projetos J. Pinto Leitão para o futuro são abrir "novos mercados internacionais e acompanhar o desenvolvimento de novos produtos tecnológicos ligados à madeira e ampliar instalações no sul do País, onde têm instalações próprias, primeiro em Benavente em 1987 e depois em Palmela, de forma criar melhores condições de distribuição nesse mercado concreto.Em 2020 completa 75 anos da sua constituição em sociedade comercial. No entanto os negócios começaram muito antes, quando, em 1899, Claudino Pinto Martins Leitão iniciou os negócios em Paços de Ferreira. Depois, em 1920 o seu sobrinho, Joaquim Pinto Leitão, trouxe o negócio para o Porto, estabelecendo-se na Rua do Bonjardim.