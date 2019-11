Uma empresa moldada ao ritmo de um setor exportador

Ceramirupe-Cerâmica Decorativa Prémio Exportação + Emprego



A empresa de cerâmica decorativa foi constituída em 1987 por Rui Ferreira dos Santos e tem-se destacado pela capacidade de design. A Ceramirupe - Cerâmica Decorativa produz louça utilitária e decorativa em grés e exporta 99% da sua produção e os principais mercados são os EUA, Holanda, Alemanha, Suíça e Dinamarca.



Sediada na Castanheira (Coz), em 2015 viu aprovado o seu projeto de investimento de 2,5 milhões para a expansão da capacidade produtiva com inovação, para crescimento e desenvolvimento, tendo recebido incentivos de fundos comunitários de cerca de um milhão de euros.



Em meados da segunda década do século XXI, a Ceramirupe cedeu parte do seu capital à Oxy Capital, que gere o Fundo Revitalizar Centro. Rui Santos, fundador e presidente da empresa explica que "quando se tem uma estratégia de crescimento bem estruturada e os recursos financeiros são insuficientes, aí temos o parceiro para partilharmos a nossa estratégia e estabelecermos a nossa parceria, o FRC."



Sucesso da cerâmica



Este fundo destina-se à injeção de liquidez em Pequenas e Médias Empresas com modelos de negócio sustentáveis, potencial de crescimento e projetos viáveis de inovação e/ou modernização e o capital do tem origem em fundos comunitários (FINOVA) e nos principais bancos portugueses.



O FRC participa em empresas como a Felmica, Mota II - Soluções Cerâmicas, Mota Pastas Cerâmicas, na área da cerâmica, e de setores das tecnologias como a Feedzai, os moldes como a DRT - Moldes e Plásticos, DRT Rapid - Protótipos e Moldes, Elastictek - Indústria de Plásticos, agroindústria como a Ovargado, Campotec in, e outras como a Maxividro, Vitrocsa Portugal, Amal Module Yard, Socem entre outras.



A empresa baseia o seu sucesso na conjugação das tecnologias e da experiência dos ceramistas, desenvolver uma gama de soluções e produtos que vão de encontro às exigências do mercado. Um dos fatores diferenciadores da sua cerâmica é o trabalho com vidros reativos que após a sua fusão a alta temperatura.



Em 2018, o valor das exportações portuguesas de produtos cerâmicos ascendeu a 726 milhões de euros mais 2,1% do que em 2017. Na cristalaria as exportações em 2018 ascenderam a 93 milhões de euros o que representa uma variação de 5.1% em relação a 2017.