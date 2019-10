Vieira de Castro entra na Turquia por “conveniência”

A indústria do ramo alimentar emprega cerca de 300 pessoas e conta com três fábricas no Minho.

Depois de aumentar a faturação de 35 para 38 milhões de euros em 2018, a administradora da Vieira de Castro sustenta que "este ano o objetivo é andar mais perto dos 40 milhões", contando com os novos mercados externos para cumprir essa meta.



Em 2019, a performance "está no ritmo" traçado. "Também há mercados voláteis e em que as expectativas não se concretizam", apostando, por isso, na diversificação das operações, "o que permite colmatar falhas em alguns mercados com outros".

A administradora fala num "desafio muito grande" para a empresa de Vila Nova de Famalicão, reconhecendo "alguma instabilidade política" naquele território. E classifica o mercado turco, que também é produtor neste setor de atividade, como "interessante em termos de dimensão, pelo desenvolvimento da própria economia, mas também altamente competitivo".Por que avançou nesta fase para aquela geografia? "Termos identificado um grande parceiro e conseguido fazer acordos com essa empresa, que considerámos como a ideal, foi relevante para a nossa decisão. Nem sempre essas parcerias são concretizadas", respondeu a gestora. Além da Turquia, a Vieira de Castro aproveitou também os últimos meses para acelerar a internacionalização em alguns mercados da América Latina, da Colômbia ao Suriname, e vê agora o Brasil e a China "em desenvolvimento mais acelerado".Com cerca de três centenas de trabalhadores e três fábricas no Minho - duas de biscoitaria e uma de confeitaria -, a capacidade anual de produção está próxima das 30.000 toneladas. A porta-voz da empresa, fundada há 76 anos, frisa que ainda há espaço para crescer "dentro das paredes" das atuais unidades industriais. O investimento em curso, que ascende a 12 milhões de euros num ciclo de três anos, visa "aumentar a capacidade de produção e também abraçar outros projetos", como é o caso do desenvolvimento das novas embalagens para conseguir oferecer esses formatos mais convenientes que estão a ser privilegiados pelos consumidores.A Vieira de Castro tem atualmente três gamas de produtos: as bolachas, que valem 81% das receitas e têm várias categorias, como água e sal, "cream crackers", digestivas ou Maria; nos chocolates destacam-se as amêndoas (as Cláudias e as Napolitanas são as mais conhecidas) e as drageias; e na gama de rebuçados tem os de mentol (Mentolis) e frutas (Flocos de Neve).No ano passado, cerca de metade das vendas foram provenientes da exportação, com os mercados do Brasil, Reino Unido, Angola, França, China, Japão e Finlândia a equivalerem a 30% desse volume.Para montar uma operação fora de portas, o Brasil e a França são os dois países com maior potencial para a Vieira de Castro, que está a investir 12 milhões de euros em infraestruturas.Para já, esta é a única, mas sem dúvida que, quando falamos de mercados internacionais, podemos exportar até determinado momento, mas depois temos de nos aproximar dos mercados se queremos que [o negócio] passe para um patamar superior.Temos mercados em que essa realidade pode vir a ser concretizada. Ainda não será este ano, mas num curto espaço de tempo. O mercado brasileiro será aquele que reúne condições mais favoráveis para o nosso negócio. França também poderá ser uma possibilidade.O mercado é tão grande e há ainda tanto para desenvolver, que essas questões políticas até podem afetar, mas o potencial de crescimento compensa [o risco].Desde linhas de produção - este ano instalamos mais duas linhas numa das nossas unidades que ainda tinha disponibilidade de espaço -, duplicação de capacidade de armazenagem, automatização do processo logístico, infraestrutura de rede e sistemas internos. Estamos a capacitar a empresa para crescimentos futuros. Ou seja, queremos antecipar o futuro e não sermos pressionados por ele.