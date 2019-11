Casa Santos Lima

Melhor PME Exportadora de Bens Transacionáveis

Tudo começou em 2011, quando a família Santos Lima tornou-se sócia da "Sociedade Agrícola Quinta de Porrais" (Douro) sendo responsável agora pela produção e comercialização dos seus vinhos e azeite. Mais recentemente adquiriu a totalidade do capital de uma outra empresa vinhateira do Douro, Sociedade "Quinta da Fronteira".



Em 2013, deu-se a expansão para o Algarve, em Tavira, com a plantação de vinhas, engarrafamento dos primeiros vinhos e construção de uma adega nova. Em 2014 a família Santos Lima adquiriu a totalidade do capital da Casa de Vila Verde - Sociedade Agrícola, e realizou o primeiro engarrafamento de vinhos do Alentejo, após estabelecer uma longa parceria com um grande produtor da região de Beja.



"A produção de uvas e vinho é feita individualmente em cada uma das regiões com a plantação própria de vinha e criação de adegas, ou através de parcerias estabelecidas com diversos produtores locais. Uma vez engarrafado o vinho, a atividade de comercialização é estabelecida através da sede da empresa, em Alenquer, onde está a origem da empresa", explica José Luís Oliveira da Silva, presidente da Casa Santos Lima.



Conta com cerca de 180 colaboradores. Em 2019 o crescimento do volume de negócios será superior a 20% e deverá ultrapassar os 42 milhões de euros. A Casa Santos Lima está presente em mais de 50 países em cinco continentes, e exportam atualmente cerca de 85% da produção.



Como principais mercados de exportação europeus encontram-se a Suécia, Bélgica, Noruega, Alemanha, Finlândia, Reino Unido e Holanda. Fora do território europeu, os principais clientes são os Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, Austrália e China. Têm vindo a apostar na expansão para novos mercados, com menor ou maior tradição no consumo de vinho.



Aposta no enoturismo



A Casa Santos Lima tem uma estratégia multimarca e atualmente os vinhos com maior destaque são da gama "Quinta das Setencostas", "Bons-Ventos", "Colossal", "Confidencial" e "Cigarra". Como refere José Luís Oliveira da Silva, "gostamos de ir aos principais mercados anualmente, por vezes mais do que uma vez. Não esquecendo que o mercado é muitas vezes imprevisível, o consumidor é cada vez mais exigente e conhecedor, e que a concorrência é permanente. Estamos também atentos às tendências de consumo quer a nível de tipo de vinho, quer a nível de tipo de embalagem".



No último ano investiram no aumento da capacidade de engarrafamento e expansão da área de armazenagem, na área de vinha plantada e também ao desenvolvimento de projetos de enoturismo em Alenquer, Parque da Vinha em Lisboa, junto ao Aeroporto, e em Tavira. "O enoturismo tem vindo a crescer em Portugal e a ganhar o seu espaço no dia-a-dia de várias empresas, e no nosso caso não é diferente", revela José Luís Oliveira da Silva, e, desde 2017, que têm uma equipa dedicada ao enoturismo. "Nos últimos anos temos registado um aumento no número de visitantes, principalmente estrangeiros, que provam os nossos vinhos no seu país e ficam curiosos por saber mais. É esta relação de proximidade que queremos continuar a criar e é com esse foco que trabalhamos cada atividade de enoturismo" conclui.

A estratégia da Casa Santos Lima tem sido a expansão do seu portefólio de regiões nos vinhos que produz e comercializa e está atualmente presente em cinco regiões, que são Lisboa, em que é o principal produtor, Algarve, Alentejo, Douro e Vinhos Verdes.