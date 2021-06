O Prémio Saúde Sustentável na Conferência de Valor da APAH

Leia Também Três vencedores exemplares

Entre 25 e 28 de maio de 2021, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) realizou em formato online a 9.ª Conferência de Valor subordinada ao tema "Construir o Futuro da Saúde", que foi presidida por José Carlos Lopes Martins, presidente da APAH (1986-1989).Nesta conferência teve lugar uma sessão dedicada ao Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa da Sanofi e do Jornal de Negócios, em parceria da everis e que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República e do Ministério da Saúde. Como referiu Vera Almeida, vogal da APAH, o Prémio Saúde Sustentável já premiou mais de 70 instituições prestadoras de cuidados de saúde. "Pretende divulgar e incentivar as melhores práticas para a sustentabilidade da saúde premiando anualmente em cinco categorias o melhor que se faz na saúde em Portugal. Tendo em conta os objetivos e o que preconiza esta iniciativa, a APAH não poderia deixar de se associar a um parceiro institucional", concluiu Vera Almeida.Foram apresentados três casos práticos de vencedores do prémio e que foram comentados por Francisco Ramos, presidente do Hospital Cruz Vermelha Portuguesa, e Maria do Céu Machado, da Faculdade de Medicina da UL, membros do júri do Prémio Saúde Sustentável, e por Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, e que foi galardoado em 2020 com o Prémio Personalidade no âmbito do Prémio Saúde Sustentável.Na abertura, Francisco del Val, general manager da Sanofi Portugal, salientou que ao longo dos dez anos de existência do Prémio Saúde Sustentável "foram muitas as iniciativas, os projetos e as pessoas envolvidas de todos os lugares de Portugal, e que, com muito rigor, esforço e generosidade, trouxeram ideias inovadoras de enorme valor para serem integradas no sistema de saúde em Portugal".Com a esperança de que durante 2021 se entre já numa fase de recuperação económica e social, confia que até 30 de junho de 2021, quando termina o prazo para as candidaturas, se recebam "projetos que provavelmente estão adaptados ao novo contexto em que a pandemia nos desafiou e que teremos de enfrentar. Candidaturas com um objetivo comum, proporcionar uma saúde ainda melhor para a sociedade portuguesa em geral e para os doentes em particular."A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que é presidida por Alexandre Lourenço, promove as Conferências de Valor APAH, desde 2017, tendo como desígnio a identificação de soluções e novas respostas que visem ultrapassar os desafios presentes e futuros, procurando a construção de pontes e sinergias com todos os agentes que permitam uma melhoria da qualidade e excelência dos resultados em saúde em Portugal.Ao longo dos quatro dias de conferência falaram-se e debateram-se temas como modelo de governação, envolvendo o setor social e comunitário e a participação do cidadão, modelos de gestão, motivação e desenvolvimento do capital humano em saúde, modelos de financiamento baseado em resultados, a adoção e implementação do digital na saúde.