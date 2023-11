Hélder Mota Filipe: “É fundamental que se pense na jornada do doente”

"Estes prémios são os exemplos de que é preciso medir resultados, e, muitas vezes, decorre da proposta de cada um destes projetos, através da evidência gerada, que não precisam de grande investimento tecnológico, de recursos humanos. A proposta demonstra, muitas vezes, que os resultados surgem de uma mudança organizacional, e é importante que tenhamos esta noção", considerou Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e membro do júri Prémio Saúde Sustentável, na cerimónia de entrega da 12ª edição dos Prémios Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.



O professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa sublinhou a importância de o princípio de integração e continuidade de cuidados estar sempre presente nas políticas de saúde. "É fundamental que se pense na jornada do doente e que consigamos remover as barreiras entre diferentes prestadores de cuidados e que tornemos mais fácil a vida de alguém com as dificuldades inerentes à sua própria condição de doença. Todos nós, como profissionais, temos a obrigação de pensar sempre nesta perspetiva da continuidade e da integração dos cuidados", salientou Hélder Mota Filipe.





. Categoria - Integração e Continuidade de Cuidados



Vencedor: Equipa de Suporte ao Doente Crónico Complexo da Unidade Local de Saúde de Matosinhos.

Há oito anos que uma equipa multidisciplinar formada por enfermeiros e médicos de medicina interna, em articulação com as equipas de saúde familiar e especialidades hospitalares, faz o acompanhamento dos doentes crónicos complexos com multimorbilidade, polifarmácia e uso excessivo de serviços de saúde. São o elo entre doentes e os serviços de saúde e fazem a articulação com todos os intervenientes dos cuidados de saúde de forma a evitar situações de urgência e internamento.



Menção honrosa: Centro de Referência de Urolítiase do Serviço de Urologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

É um Centro de Referência de Urolitíase dos Açores (CRULA) para os utentes dos Açores com patologia litiásica do aparelho urinário, vulgo "pedras nos rins e/ou vias urinárias", que é uma patologia que afeta muitos doentes e exige uma grande recorrência de consultas, exames e tratamentos médicos ou cirúrgicos. O objetivo foi uniformizar os cuidados aos doentes. O objetivo é alargar esta resposta aos Açores.