Pedro Canas Mendes: “A saúde vai muito para além de cada indivíduo”

É necessário e urgente uma nova política para enfrentar as carências ao nível desta medicina materno-fetal cujos magníficos indicadores anteriormente alcançados, creio que todos concordarão, se encontram seriamente ameaçados. Pedro Canas Mendes

Membro da Ordem dos Médicos

.

Categoria - Promoção da Saúde e Prevenção da Doença

Vencedor: Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil

Menção honrosa: Espaço Saúde 360 Algarve da Plataforma Saúde em Diálogo

"Os desafios e as oportunidades da saúde serão vencidos se fizermos aquilo que se chama uma caminhada conjunta. Esta atitude vale, igualmente, para as sinergias com o Ministério da Saúde, pois só se o fizermos será benéfico para todos os interessados", declarou Pedro Canas Mendes, membro da Ordem dos Médicos, e que falou em representação de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos.Na sua opinião, entre os maiores desafios colocados ao sistema de saúde em geral, e em particular ao SNS, encontram-se a saúde materno-fetal e a saúde dos idosos, que devido ao envelhecimento da população consome cada vez mais cuidados de saúde. Sublinhou que, "agora e para o futuro, é necessário e urgente uma nova política para enfrentar as carências ao nível desta medicina materno-fetal cujos magníficos indicadores anteriormente alcançados, creio que todos concordarão, se encontram seriamente ameaçados".Existe há 17 anos, e há cinco anos com a valência dos cuidados paliativos pediátricos, e todos os dias levam o hospital a casa de crianças com doenças crónicas profundas, através de uma equipa multidisciplinar, partilhada entre hospital e a Fundação do Gil. Têm parceria com seis Hospitais Centrais da Grande Lisboa e Porto. Em 2022, apoiaram 862 crianças, num total de 2.185 visitas realizadas.A iniciativa teve como objetivo combater a iliteracia em saúde na comunidade idosa algarvia de sete concelhos, através da nutrição, atividade física, ioga, estimulação cognitiva, atendimentos psicossociais, saúde mental, autocuidado, entre várias ações. Chegaram a mais de 800 idosos através de uma rede de 51 parcerias locais. Pretendeu-se capacitar o cidadão para navegar no sistema e gerir melhor a sua saúde e a sua doença e contribuir para a coesão social e territorial.