Adalberto Campos Fernandes: “As reformas mais importantes da saúde vêm de baixo para cima”

"A transformação digital é muito mais do que algo bonito, de interessante, de moderno, é algo que pode pôr os hospitais a competir uns com os outros pelos melhores resultados", referiu Adalberto Campos Fernandes, professor na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, ex-ministro da Saúde e júri do Prémio Saúde Sustentável, na cerimónia de entrega da 12ª edição dos Prémios Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.



Salientou o impacto da transformação digital na jornada do doente e no papel que as farmácias comunitárias passaram a ter, a partir de 2017, e que se tem acelerado, como elemento integrante do sistema e que é suportado em ferramentas digitais, na melhoria da circulação e do acesso ao sistema de saúde português.



"Estamos num momento de grande intensidade política no setor da saúde, toda a gente focada nas tensões que o sistema está a sofrer. O mais importante são as reformas que resultam, as que vêm de baixo para cima e que resultam das ferramentas que hoje dispomos e que não dispúnhamos há vinte anos", assinalou Adalberto Campos Fernandes.





. Categoria - Transformação Digital



Vencedor: e-Clinical Pathway@HDFF do Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE

É uma plataforma que permite o rastreamento do percurso clínico do doente e a quantificação dos custos incorridos ao seu tratamento, e assim chegar a uma nova forma de gestão hospitalar, que permite conhecer a atividade desenvolvida, como faz e quanto custa fazer. Permite sobretudo melhorar os cuidados oferecidos.



Menção honrosa: Uma Saúde mais Próxima - APP Santo António do Centro Hospitalar Universitário de Santo António

É um instrumento de proximidade com o utente, permitindo-lhe gerir, planear, consultar os seus circuitos, aceder à informação e processos de uma forma clara e tranquila. Tem um papel fundamental na criação de proximidade, na desburocratização e desmaterialização de processos, na melhoria da acessibilidade e rapidez nos processos de suporte, na sustentabilidade ambiental e diminuição da pegada ecológica.