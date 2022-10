A saúde em Portugal ainda não é vista como um todo e um investimento

Os momentos de crise são, para além de desafios, momentos de oportunidades para melhorarmos as nossas atividades, iniciativas e estratégias num determinado setor. Helena Freitas

Country lead da Sanofi Portugal

Reconhecimento e distinção

Perfil Helena Freitas, da auditoria para a gestão



Em 1999, recém-licenciada em Economia pela Universidade do Porto, Helena Freitas foi recrutada pela E&Y, uma das Big 4 da auditoria, para os escritórios do Porto. Mais tarde foi para a E&Y em Moçambique. "Foi uma excelente oportunidade de começar no mercado de trabalho numa multinacional e ser exposta a diferentes áreas de negócio e processos", reconhece Helena Freitas. No regresso de Moçambique, decidiu deixar o setor da auditoria. Surgiu uma oportunidade na indústria farmacêutica e em 2006 foi trabalhar na BMS - Bristol Myers Squibb em auditoria interna & financeira. Em setembro de 2016 entrou para a Sanofi como diretora de Acesso ao mercado e Public Affairs e depois passou a general manager da área de Vacinas. Em julho de 2022, tornou-se country lead da Sanofi, substituindo Francisco del Val, que quatro anos depois foi nomeado head of Oncology Iberia. Para a gestora, a igualdade de género não deve ser entendida "como um privilégio, mas sim continuar a trabalhar para que seja uma realidade e uma forma ‘normal’ de gerir os nossos recursos e talentos. Liderar é liderar, mas a liderança feminina tem as suas particularidades".

A crise na saúde "é uma oportunidade para se reinventar e definir uma nova estratégia que tenha resultados práticos e visíveis no médio e longo prazo e para capitalizarmos o valor da inovação, dos medicamentos e vacinas, do investimento e contributo da indústria farmacêutica para a saúde pública e o seu reconhecimento em questões de emergência", refere Helena Freitas, country lead da Sanofi Portugal.Em entrevista, concedida na entrega do Prémio Saúde Sustentável, a gestora fala dos desafios da farmacêutica que dirige e dos projetos que estão a desenvolver. Defende ser fundamental a existência de um sistema que avalie os resultados clínicos, mas também os resultados que importam ao doente, para criar mais valor em saúde.Os nossos principais desafios internos são a priorização do nosso portefólio para nos focarmos em áreas nas quais ainda existem grandes necessidades para os doentes e os profissionais de saúde, a investigação científica interna e através de parcerias e a correta alocação de custos e poupança para investir nas nossas áreas-chave.Em termos de projetos, a nossa ambição é alcançar posições competitivas em áreas como os cuidados especializados (imunologia, oncologia, doenças raras, doenças raras do sangue e esclerose múltipla) e as vacinas, que vão desde a infância até aos seniores. Adicionalmente, queremos reforçar a nossa liderança em áreas em que temos um legado importante como a diabetes, doenças cardiovasculares e a saúde do consumidor, com a nossa unidade de produtos de venda livre ao consumidor.Um dos meus objetivos é também alavancar o investimento em inovação e estabelecer parcerias locais como a que temos com o iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, e posicionar a Sanofi no mercado em termos de oferta integrada de saúde às autoridades e ao utente.Os momentos de crise são, para além de desafios, momentos de oportunidades para melhorarmos as nossas atividades, iniciativas e estratégias num determinado setor. Uma das principais oportunidades é criarmos um sistema de saúde baseado em valor, ou seja, organizar os cuidados na perspetiva do doente, privilegiar a qualidade dos serviços prestados em detrimento da quantidade e melhorar os resultados e a satisfação sem aumentar a despesa.É fundamental haver um sistema que avalie os resultados clínicos, mas também os resultados que importam ao doente e trabalharmos no sentido de criarmos mais valor em saúde. Com esta estratégia estaremos não só a prestar melhores cuidados de saúde, como também a trabalhar na própria sustentabilidade do sistema ao geramos poupanças significativas e implementando critérios de eficácia e eficiência com as equipas clínicas no tratamento dos doentes.Existem desafios que potencialmente nos afetam e que são comuns à indústria, à área da saúde e inerentes ao próprio contexto social e económico que vivemos. Destaco o envelhecimento da população e o consequente aumento de doenças crónicas e as suas despesas; a necessidade de aumentarmos os níveis de literacia em saúde e o investimento na prevenção da doença e promoção da saúde; a transição e transformação digital no SNS e a integração de dados; o valor, avaliação e financiamento de tecnologias de saúde e acesso a inovação; a necessidade de haver uma aposta forte na investigação clínica e a promoção de Portugal como destino privilegiado para a prática da investigação; uma maior estabilidade de políticas e o facto de a saúde ainda não ser vista como um todo e um investimento. Trabalhamos em estreita colaboração com o Serviço Nacional de Saúde e o governo, apoiando com medicamentos, vacinas e ensaios clínicos, sendo parte integrante da solução para um serviço de saúde estável e financeiramente sustentável. Estamos sempre disponíveis para negociar as melhores opções e proporcionar as ferramentas terapêuticas necessárias aos profissionais de saúde cujo objetivo último é o bem-estar dos seus doentes. Em relação à melhoria do acesso às vacinas e ensaios clínicos, temos verificado que é um caminho cada vez mais aberto, fruto de um trabalho continuo por parte da indústria farmacêutica e de todos os "players" na sensibilização para a inovação. Há sempre aspetos a melhorar, mas o caminho que temos feito reflete o compromisso de todos os envolvidos na melhoria das condições de saúde pública em Portugal.Os Prémios Saúde Sustentável têm contribuído para que muitas instituições mantenham os seus projetos e melhorem a vida e a saúde de um grande número de pessoas.O Prémio Saúde Sustentável nasceu com o objetivo de premiar o que de melhor se faz em Portugal pela saúde, sejam iniciativas com impacto tangível na sustentabilidade das instituições e na melhoria da saúde do utente. A divulgação destas é o reconhecimento do trabalho destes profissionais e instituições para que possam ser replicadas e sirvam de incentivo e exemplo.Tenho um enorme orgulho no nosso prémio e estou convicta de que o reconhecimento e a distinção de muitas das instituições já premiadas contribuíram para que estas conseguissem manter os seus projetos, melhorar a vida e a saúde de um grande número de pessoas e contribuir para uma área da saúde mais coesa e inovadora.As edições anteriores impactaram-nos com projetos muito bons, com ideias extraordinárias e verdadeiramente merecedores da atenção de todo o país. Nesta edição, estreio-me enquanto membro do júri, posição que encaro com grande entusiasmo e responsabilidade e a minha expectativa é de que os projetos apresentados sejam inspiradores e que provoquem alguma "dificuldade" no momento da seleção dos vencedores. Apesar de premiarmos um projeto por categoria, este ano recebemos candidaturas genuinamente boas e merecedoras da atenção e do reconhecimento de todos nós, em áreas impactantes para a sociedade como o apoio durante a pandemia, a saúde mental e o envelhecimento ativo, a integração de cuidados, a prevenção e a digitalização saúde, pelo que a seleção não será fácil.