A tecnologia e a saúde

Ricardo Constantino, head of Health and Public Sector da NTT DATA Portugal, considerou que as candidaturas ao Prémio Saúde Sustentável são um espelho "das iniciativas que aceleram a transformação na saúde e têm um grande foco na capacitação das pessoas, doentes, profissionais e cuidadores, e na utilização eficiente de recursos", considerou. Salientou ainda que "estes prémios são um contínuo investimento na identificação de projetos inovadores na área da saúde". Para Ricardo Constantino, nestas onze edições do Prémio Saúde Sustentável prova-se que "a saúde se faz de pessoas, com pessoas e para pessoas, razão pela qual é importante capacitar os profissionais de saúde e os cidadãos com as ferramentas adequadas para o inevitável e imparável processo de digitalização da saúde".



Ricardo Constantino referiu-se ainda ao papel da tecnologia na saúde, que pode ser uma aliada, mas implica uma "aposta forte na formação e na capacitação digital dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos e de mais profissionais de saúde. A tecnologia quando associada a profissionais mais capacitados permitirá ter utentes mais informados, logo decisões mais conscientes."