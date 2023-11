O desafio de Portugal como centro de inovação

"Nos últimos anos, a palavra sustentabilidade, principalmente no setor da saúde, assumiu um sentido que se tornou um eufemismo para custo económico", considerou André Peralta Santos, subdiretor-geral da Saúde, na cerimónia de entrega da 12ª edição do Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.



Nesse sentido, recordou as palavras de uma ex-primeira-ministra norueguesa, ex-presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Gro Harlem Brundtland, que diz o seguinte: "O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades."



A pandemia de covid-19 demonstrou que um agente microscópico é capaz de parar o mundo e criar uma emergência sanitária, assim deveríamos desenvolver "a capacidade de conseguirmos aprender com o passado" e que nos deve levar "este impulso à ação presente, às melhorias contínuas, à persistência de não desistir perante a adversidade, que é corporizada nos vencedores dos prémios de hoje, que são impulso à ação presente, à melhoria de cuidados e são também uma inspiração", afirmou André Peralta Santos.



Deixou ainda o desafio de Portugal se posicionar como um centro de inovação. André Peralta Santos entende que "o século XXI já não é caracterizado pelas barreiras geográficas, mas pelas barreiras do conhecimento. É este impulso à modernização que devemos ter todos bem presente e que ficou patente na forma como decorreu a vacinação pela DGS. Esta mostrou a nossa capacidade de organização coletiva, a capacidade de responder a um desafio, tendo por base um histórico de confiança nas instituições que durante décadas trabalharam para reforçar a confiança na vacinação."