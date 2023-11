A avaliação das inovações permite a sua adoção mais abrangente

"Os projetos vencedores, e muitos outros projetos candidatos ao Prémio Saúde Sustentável, tratam de algum tipo de inovação e constituem excelentes indicadores de que a inovação não se cinge ao medicamento e ao equipamento", salientou Judite Gonçalves, tesoureira da Associação Portuguesa da Economia da Saúde, e professora assistente na Escola de Saúde Pública do Imperial College London, na cerimónia de entrega da 12ª edição dos Prémios Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.



Observou que há vários projetos que se baseiam em plataformas, usam tecnologia digital inovadora, "desde a predição precisa de uma pessoa desenvolver uma ou múltiplas doenças crónicas passando por soluções de atendimento aos doentes disponíveis 24h sobre 7 dias por semana, ambos com base em ferramentas de inteligência artificial". Judite Gonçalves referiu o recurso à realidade virtual em procedimentos invasivos, e, ainda, a existência de uma plataforma aceleradora que apoia doentes e cuidadores no desenvolvimento e implementação de soluções para as suas doenças e para as quais o mercado não dá resposta.





. Categoria - Inovação em Saúde



Vencedor: HARMONICS - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

É um projeto europeu para implementar uma nova estratégia de seguimento dos doentes depois do AVC através de uma plataforma eletrónica e que envolve equipas multidisciplinares. Após a alta, mantemos o doente "internado, com os mesmos níveis de cuidados, e de acompanhamento", explica João Freitas, médico responsável pelo projeto. Junta o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Hospital Vall d’Hebron em Barcelona. Está presente em mais quatro hospitais da Catalunha, e, em breve, o modelo será replicado na Bélgica e País Basco.



Menção honrosa: +PERTO (Programa de Enfermagem de Reabilitação Tecnológico) do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa EPE

Desenvolvido por especialistas em enfermagem de reabilitação é um programa de reabilitação digital, desenvolvido para melhorar a reabilitação pré e pós-operatória de pacientes submetidos à Artroplastia Total de Joelho (ATJ). Baseia-se em tecnologia, utiliza uma aplicação móvel para fornecer exercícios personalizados, comunicação entre os pacientes e profissionais de saúde, envia notificações diárias. É uma forma de superar o distanciamento geográfico e a baixa literacia em saúde.