A Saúde Global é o tema do 12º Prémio Saúde Sustentável

"Vivemos num mundo cada vez mais global, é premente pensar de uma forma holística, considerando as suas tendências de saúde, economia, demografia, migração e todas as outras que nos impactam transversalmente", disse Helena Freitas, Country Lead da Sanofi Portugal, explicando a base da escolha do tema Saúde Global para a 12ª edição do Prémio Saúde Sustentável, cujas candidaturas podem ser submetidas até 22 de Maio, e que desde a primeira edição já reconheceu mais de 100 instituições. "Acreditamos que as boas práticas e as boas ideias, assim como as diferentes visões para uma saúde mais sustentável em Portugal, têm o potencial de escala para serem implementadas no nosso país e além-fronteiras".



Quais as expectativas para esta edição do Prémio Saúde Sustentável?

A nossa grande expectativa é contribuir para transformar a prática da medicina e melhorar a vida das pessoas. Obviamente, todos os anos as nossas expectativas aumentam porque o Prémio Saúde Sustentável já distinguiu projetos muito impactantes, tanto do ponto de vista da sustentabilidade das entidades, como do ponto de vista de melhoria do acesso e da saúde dos utentes.



Estamos certos que perante o contexto cada vez mais desafiante que o país em geral e o setor da saúde estão a atravessar, além de preocupados, estamos empenhados em contribuir ativamente para fazer a nossa parte no que se refere à implementação de novas formas de trabalhar, de transformação digital, de impacto ambiental e de proporcionar melhores serviços. Assim, acreditamos que haverá muitos e bons projetos em curso que merecem ser reconhecidos. Adicionalmente, o Prémio é importante para as instituições e motivador para as equipas que trabalham diariamente para fazer a diferença na sua própria instituição e nas pessoas que servem.



As organizações da saúde têm vivido um longo ciclo de fatores não previsíveis (a pandemia, a guerra, a inflação, a falta de recursos humanos). Que impacto têm?

Se há mérito que temos de atribuir é ao capital humano das instituições de saúde. As instituições tiveram de se adaptar em tempo recorde para dar resposta às necessidades exigidas pela pandemia e, Portugal foi um dos melhores exemplos nesta luta e na sua gestão, a guerra também nos desafiou com os seus constrangimentos. No entanto, ambas as situações renovaram em nós o espírito de missão, de ajuda e de solidariedade. Há ainda um longo caminho a fazer para melhorar a prevenção e a saúde dos cidadãos. É certo que "apagamos bem fogos" mas podemos planear melhor o nosso futuro, investir na literacia em saúde, na digitalização e comunicação entre os diferentes serviços de saúde, na atração de mais investigação para o país, numa melhor previsibilidade e estabilidade legislativa, e nas pessoas, para que tenham as melhores condições de vida e de saúde.



Qual é a importância para a Sanofi do Prémio Saúde Sustentável?

O Prémio Saúde Sustentável é um projeto muito acarinhado pela nossa companhia, pois espelha o nosso propósito e a nossa ambição de seguir focados na ciência para melhorar a vida das pessoas, das comunidades onde estamos inseridos e de contribuirmos para uma saúde mais sustentável no nosso país. É com muito orgulho que mantemos esta parceria com o Jornal de Negócios e a NTT Data para dar voz e reconhecer o que de melhor se faz pela saúde em Portugal e que agradecemos ao notável Júri que nos tem acompanhado ao longo destes últimos 11 anos. Agradecemos também o apoio da Presidência da República, do Ministério da Saúde, e a todas as entidades parceiras que se têm juntado a nós ao longo destes anos. Para que este prémio continue vivo e a servir o seu objetivo de reconhecimento, de partilha de boas práticas e ter um claro impacto nos cidadãos e na sustentabilidade da saúde, lanço um apelo a todas as entidades individuais ou coletivas, públicas ou privadas, que atuem direta ou indiretamente na área da prestação de cuidados de saúde (hospitais, cuidados primários e continuados, farmácias, associações, centros de reabilitação, centros de diagnóstico …) para que submetam as suas candidaturas ao Prémio Saúde Sustentável até dia 22 de maio.