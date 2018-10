ACES do Cávado III: Barcelos cria GPS para doença pulmonar

Este projecto começou a ser pensado há dois anos, após Sofia Leal trocar um cargo de gestão no Centro Hospitalar de S. João pela direcção do ACES de Barcelos e Esposende. Paulo Duarte

O prestador é que tem de ir ter com o utente; não é ele que deve andar perdido no sistema à procura dos cuidados de saúde. Foi este o princípio que esteve na base do projecto implementado no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Cávado III para melhorar a gestão do percurso do utente com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), que atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos e é caracterizada por sintomas como tosse, expectoração e cansaço fácil, que nem sempre são valorizados até pelos profissionais de saúde. "Era preciso que nos colocássemos nos seus sapatos e percebêssemos, desde o início, do que é que precisava e como podíamos chegar a ele", explica a directora executiva, Sofia Leal.Confrontado com um subdiagnóstico (2% vs. 14,2% a nível nacional) nos concelhos de Barcelos e Esposende, provocado também pela fraca sensibilização para a doença, o ACES minhoto decidiu integrar os níveis de cuidados - havia uma fragmentação das intervenções nas diversas especialidades e entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares - e definir o percurso real e mais adequado para o utente, desde o diagnóstico até à fase da reabilitação. Volvidos dois anos desde o arranque do projecto, num quadro comparativo entre Abril de 2016 e de 2018, a percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC confirmado com espirometria subiu de 26% para 40% e dobrou para 8% a proporção de utentes com registo do abuso de tabaco.Responsável por uma perda gradativa da qualidade de vida - assumida como normal e tolerável devido ao consumo de tabaco -, à falta de diagnóstico, medicação e controlo desta doença, as agudizações acabam por trazer também custos desnecessários para o serviço de saúde, com idas às consultas, urgências e internamentos. Era este o "hábito" de Helena Veiga, uma professora na reforma, que corria para o médico de família sempre que se prolongavam as tosses ou constipações e pioravam os ataques de bronquite, sobretudo no Inverno. Até que há quatro meses foi diagnosticada com DPOC, relatando inclusive que "o facto de dar um nome à [sua] doença também é bom porque obriga a lidar com o problema de outra forma".Aos 65 anos de vida (e 50 de fumadora) viu uma médica e uma enfermeira desenharem um mapa terapêutico e motivarem-na a ir a uma consulta de cessação tabágica. Usou o aconselhamento nutricional, experimentou o serviço de psicologia e teve sessões de cinesiterapia no domicílio para ajudar a respirar melhor. E começou também a preencher o Plano Individual de Cuidados.Inspirado no plano disponível no Portal do Cidadão e adaptado depois à DPOC - e em formato de papel para atender à população infoexcluída -, este boletim acompanha o doente em todas as consultas e serve também de ligação entre os profissionais das várias especialidades: médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, enfermeiro de reabilitação ou pneumologista.Uma das "insuficiências" detectadas durante este processo foi na área da reabilitação respiratória, tendo o ACES Cávado III solicitado e conseguido financiamento para construir e equipar um gabinete, um dossiê que ainda está em fase de implementação.A enfermeira Edite Brito, especializada nesta área, sublinha que, além das vantagens ao nível do controlo da dispneia, da intolerância ao esforço e sensação de cansaço, este novo espaço será relevante para fazer "a literacia do doente". "Temos um momento privilegiado porque [o utente] vai frequentá-los três vezes por semana durante 12 semanas e é um momento óptimo para gerir a sua doença, saber lidar com os sintomas e também prevenir as agudizações", acrescenta.