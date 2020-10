Assista em direto à Conferência Prémio Saúde Sustentável

Conferência e Cerimónia de Entrega de Prémios 27 de outubro de 2020 | Museu do Oriente | Lisboa





PROGRAMA



16h00 Receção dos Participantes



16h30 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Francisco del Val, Diretor-Geral, Sanofi Portugal

Tiago Barroso, CEO, everis Portugal



16h45 SESSÃO DE ABERTURA

Jorge Sampaio, Presidente do Júri*



17h00 CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS



17h45 REGRESSO AO FUTURO DA SAÚDE EM PORTUGAL| UMA AGENDA PARA A DÉCADA



Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030: A Proposta para a Saúde

António Costa Silva (junta-se ao painel de debate após keynote speech)





Painel de Comentadores

João Pedro Almeida Lopes, Presidente, APIFARMA

José Luís Biscaia, Médico de Família, e Diretor Executivo, AceS BM

José Mendes Ribeiro, Economista, ISEG

Sofia Crisóstomo, Co-Coordenadora, MAIS PARTICIPAÇÃO Melhor Saúde



Moderação: Fátima Campos Ferreira, Jornalista



18h45 PRÉMIO PERSONALIDADE

Apresentação por Maria de Belém Roseira, membro do Júri



19h00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Diogo Serras Lopes, Secretário de Estado da Saúde



19h15 PORTO DE HONRA



* A confirmar