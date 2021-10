Covid-19: a melhor estratégia clínica

Ovar foi um concelho fustigado pela pandemia de covid-19 tendo tido uma cerca sanitária de um mês, entre 17 de março e 17 de abril de 2020. Por isso, quando em 2021 o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar foi desafiado, pela Winning Scientific Management, para se juntar ao Instituto Pedro Nunes, o hospital disse que sim e assim nasceu o projeto Health Medical Response and Information Exchange (HMR-IE).





Como explica Luís Miguel Ferreira, presidente do conselho de administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, “este projeto surge da necessidade de facilitar e robustecer o processo de decisão dos profissionais de saúde que, perante um paciente covid-19, precisam de tomar decisões quanto à estratégia clínica a adotar com um doente concreto”.





Espera-se com a sua implementação a mitigação de risco de mortalidade e dos impactos e do número de eventos de readmissão pós-covid-19, e o alinhamento de estratégias clínicas na abordagem a doentes covid-19. “Constitui uma ferramenta útil para todos os profissionais de saúde de apoio à tomada de decisão sobre a melhor estratégia clínica a seguir perante um doente covid-19. Por outro lado, aponta caminhos para a uniformização dos procedimentos na orientação de doentes covid-19”, conclui Luís Miguel Ferreira.





Luís Miguel Ferreira já desafiou a SPMS “para avaliar a pertinência de utilizar esta ferramenta no contexto nacional, introduzindo as melhorias que se entenderem necessárias após utilização por parte de mais clínicos”, refere.