Diogo Serras Lopes: “Temos de pensar para além da pandemia”

"A palavra resiliência está mais presente no nosso vocabulário este ano e muitas vezes é a chave para o sucesso. Esta pandemia coloca-nos perante circunstâncias excecionais e perante o maior desafio que se colocou ao SNS neste século", afirmou Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, que tomou em setembro de 2020, depois de ter sido assessor para as questões económicas do primeiro-ministro, António Costa, entre agosto de 2017 e abril de 2019, altura em que foi nomeado para o cargo de vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde.



"A pandemia demonstrou de uma forma clara a importância da existência de um Serviço Nacional de Saúde robusto, isento de qualquer outra consideração que não seja a saúde pública. Um SNS bom e eficaz, como ficou demonstrado nestes meses, e mais bem preparado para o futuro", disse Diogo Serras Lopes.



Respondeu a este desafio de saúde pública, alterando processos, acelerando inovações, equipando-nos com novos recursos e novos equipamentos, tudo isto em tempo limite. Sublinhou que "temos de pensar para além da pandemia, sem pensar em exclusivo no que ela encerra", sublinhou o secretário de Estado da Saúde.



Vencedores



Em relação aos vencedores da 9.ª edição dos Prémios Saúde Sustentável, "a partilha de boas práticas e ideias é importante, assim como a sua divulgação, porque é isso que permite aprender. Os processos de inovação são essenciais nesta situação pandémica. "Há um processo da aceleração da transformação sobretudo digital e que está presente em muitos dos projetos mas em que esteve presente uma humanização dos cuidados de saúde."



Diogo Serras Lopes enfatizou as preocupações com a saúde mental, referindo que ao contrário de outras especialidades, durante a pandemia, o número de consultas em saúde mental "não só não desceu como aumentou embora seja um número menor do que deveria para atender a todos os cuidados de saúde mental. A entrada da linha de atendimento psicológico do SNS24 em abril de 2020, e desde então, atendeu 45 mil chamadas, que são cerca de 200 a 250 chamadas por dia, sendo 20% profissionais de saúde e que podem ter feito a diferença em muitos casos. Tem 50 psicólogos e vai ser reforçada".