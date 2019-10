USF Lethes: (Dor) crónica de uma consulta anunciada

Perguntas a Raul Pereira, Coordenador da consulta de dor da USF Lethes "Doentes não tinham o melhor seguimento"



O impulsionador da consulta fala da reação dos colegas dentro e fora da instituição.



Como surge o seu interesse por este tema?

Desde o início da carreira que, na atividade privada, estou ligado aos cuidados continuados e paliativos, o que me despertou para esta realidade da dor. Percebi que há muitos internados com uma dor não controlada e que os doentes não tinham o melhor seguimento, estavam a consumir muitos recursos e a perder muito tempo sem terem a melhor resposta.



Como têm reagido os outros profissionais da USF?

Isto é uma mudança de paradigma, mas a generalidade dos colegas entende que é necessária esta consulta, até pelas questões muito técnicas que a dor tem. Temos a consulta cheia e se enviam os doentes é porque continuam a acreditar nela e a validá-la.



Esta iniciativa é facilmente replicável noutros centros de saúde?

Vários colegas de todo o país já nos pediram para conhecer o protocolo, assistir às consultas e estão a tentar iniciar isto noutras unidades, como em Lisboa ou no Alentejo. Com o protocolo, qualquer médico consegue perceber o que fazemos e fazer igual. A nível de estrutura de consulta é possível montá-la em qualquer sítio.





Além da população idosa que vive cada vez mais tempo, as outras "vítimas" preferenciais da dor crónica são os trabalhadores que, perante o prolongamento da idade ativa, acabam por multiplicar vários problemas musculoesqueléticos, como lombalgias. As estimativas apontam para custos indiretos equivalentes a perto de 3% do PIB, sobretudo pelo absentismo e pelas perdas de rendimento laboral. E ao estarem espartilhados por vários serviços - por uma dor de costas vão à ortopedia, neurocirurgia, fisioterapia ou médico de família, por exemplo -, disparam também os custos com os cuidados de saúde."Já me dedico a esta questão desde que sou médico, há quase 15 anos. E fui-me deparando na prática clínica do dia a dia com estes doentes que andavam perdidos no sistema, estavam em várias especialidades ao mesmo tempo, recorriam imenso ao serviço de urgência e muitas vezes a medicação que estavam a fazer, que, tal como a fisioterapia, também não era o mais indicado", descreve Raul Marques Pereira.O coordenador explica que "a dor é uma situação que exige uma avaliação apertada, como é visível nas escalas que são usadas, que precisa de tempo para ser avaliada e de um espaço próprio porque não se consegue avaliar a dor no meio de tudo o resto".Aprovada pela coordenação da USF, os médicos passaram a enviar os doentes com suspeita ou dor crónica confirmada para serem avaliados nesta consulta, em que são aplicados questionários e escalas validadas para aferir o grau de dor, a incapacidade para as atividades do dia a dia, a qualidade de vida e outras variáveis relevantes, como a ansiedade e a depressão, muito associadas a contextos de dor crónica.A partir daí, é delineado com o doente um plano específico para o tratamento. O protocolo manda que o doente seja visto a cada quatro semanas - é o tempo estimado para ver efeitos desta intervenção - até ter a dor controlada. Finalmente, quando está estabilizado, o doente volta para o acompanhamento normal do médico de família. "E cá estamos para o que fizer falta", assegura Raul Marques Pereira.Esta consulta da dor envolve três médicos e uma enfermeira. Mafalda Cerqueira, recém-especialista de medicina geral e familiar, entrou na fase de revisão bibliográfica e de pesquisa de projetos semelhantes fora de Portugal, sobretudo na Holanda. Em contacto com os utentes, a jovem de 29 anos sente que "gostam da atenção que lhes é dada", até porque a maioria andou anos a fio com essa dor, sem conseguir vaga para as consultas hospitalares, e passou a ter esta oportunidade para melhorar a qualidade de vida."Sentem-se acompanhados, cuidados. Apesar de a consulta ser só uma tarde por semana, sabem que têm uma porta sempre aberta porque estamos cá todos os dias. E sentem as melhorias. Logo na primeira consulta é-lhes explicado que há um controlo da doença, e não a cura. Há essa desmistificação. A explicação ao doente é importante e valorizam isso. Mudamos a expectativa, que não pode ser a de ficar sem dor, mas sim de tê-la controlada. E todos os ganhos que vão tendo são valorizados", resume Mafalda Cerqueira, que era interna quando começou neste projeto.Em quatro anos, a USF Lethes já fez cerca de duas mil consultas da dor a mais de 500 pessoas, com cerca de 80% dos doentes a reportarem um grau de melhoria significativo.Raul Marques Pereira atribuiu este sucesso a "uma avaliação precoce e uma abordagem muito integrada e de proximidade" com os utentes. No quadro dos resultados coloca ainda os 70% de doentes que deixaram de recorrer a consulta aberta da USF por motivo de dor não controlada e a redução de quase 11 pontos percentuais na prescrição anual de anti-inflamatórios, que baixou para 29% em 2018.