O objectivo deste Prémio é premiar entidades, individuais ou colectivas, públicas, privadas ou do sector social, prestadoras de cuidados de saúde hospitalares, primários, continuados, farmácias, associações, entre outras, que se destacam por promover e implementar iniciativas com impacto na sociedade. Aqui ficam os projectos que mereceram menções honrosas.

Inês Gomes Lourenço

Resultados em saúde

Experiência do cidadão

Sustentabilidade económica

Carácter inovador

O programa de saúde oral consiste em rastreios semestrais de saúde oral, acções de educação para a saúde com crianças a partir dos 3 anos e prolonga-se até aos 18 anos, com o objectivo de promover estilos de vida saudáveis e a inclusão social.Este projecto tem como objectivo levara saúde visual às populações, saindo das fronteiras do hospital numa lógica de proximidade com os utentes e em coordenação com os centros de saúde.Este centro foi criado em Abril de 2017, o primeiro em Portugal, para procedimentos cirúrgicos intra-uterinos minimamente invasivos de distúrbios ou malformações fetais. Pode representar a poupança de cerca de 1,5 a 3 milhões de euros em 10 anos.O Serviço de Medicina Online - TeleSaúde faculta o acesso imediato a consultas e a cuidados de saúde primários em qualquer lugar e a qualquer hora e é um serviço gratuito. Tem um impacto real na redução das idas às urgências e a consultas presenciais.