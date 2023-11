Ema Paulino: “O desígnio de pôr o cidadão no centro das decisões”

"Nas grandes discussões a que assistimos sobre as reformas necessárias ao nosso sistema de saúde, o desígnio de pôr o cidadão no centro das decisões é recorrente", afirmou Ema Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias e membro do júri do Prémio Saúde Sustentável, na cerimónia de entrega da 12ª edição do Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.



É o ponto de partida para que os projetos e as soluções tenham o "utilizador final em mente", o que exige "um esforço colaborativo entre todos os parceiros que impactam as várias etapas da jornada de saúde das pessoas".



Na sua opinião, é primordial fazer-se o desenho da jornada de saúde das pessoas nas várias instituições e organizações de saúde do setor público, privado e social. "Perceber quem é que de facto está mais bem posicionado para impactar de forma positiva estas diferentes jornadas que, forçosamente, têm diferentes necessidades do ponto de vista dos seus desafios", referiu Ema Paulino.



Assinalou que o papel atual da rede de farmácias vai além da acessibilidade às terapêuticas farmacológicas, porque, como tem profissionais altamente qualificados, pode abranger outras áreas e outras fases da jornada de saúde das pessoas.





. Categoria - Cuidados de Saúde Centrados no Cidadão



Vencedor: Unidade de Orto Geriatria do Hospital Sant’Ana

É um projeto multidisciplinar, organizacional a nível hospitalar com unidades e protocolos standards para tratamentos precoces em duas grandes valências, a reconstrução articular e a traumatologia, com ortopedistas, medicina interna, anestesistas, enfermagem, assistente social, psicólogo, fisiatras e fisioterapeutas, consulta de osteoporose, nutricionista. Faz reconstrução articular com êxito em qualquer idade e tem hoje equipas de urgência que propõem o doente para cirurgia pela sua qualidade de vida e não pela idade em menos de 48 horas.



Menção honrosa: Centro de Excelência de Artroplastias do Hospital de Cascais

A osteoartrite tem sido crescente nos cuidados de saúde devido ao envelhecimento da população e às crescentes exigências do estilo de vida dos idosos. "Os doentes são tratados de forma padronizada e com protocolos bem definidos, com equipas dedicadas, otimizando o resultado e o tratamento", explicou Nuno Corte Real, diretor clínico. Conta com uma equipa de cirurgiões, anestesiologistas, fisioterapeutas e enfermeiros. Iniciou-se em julho de 2021 e até junho de 2022 foram feitas 159 artroplastias.