O médico que gosta de gerir a saúde

"É um prémio de equipa, que é a forma como vejo o privilégio de poder liderar cerca 6.100 profissionais, que todos os dias com coragem, determinação e muitos constrangimentos, mas com elevado sentido de humanismo, prestam cuidados aos doentes que nos procuram", proferiu Fernando Araújo, 54 anos, presidente do Centro Hospitalar de São João no Porto, no seu agradecimento pelo Prémio Saúde Sustentável - Personalidade 2020, uma decisão unânime do júri.



Como disse Maria de Belém Roseira, membro do júri, "a personalidade do ano estava à vista de todos os membros do júri presentes na reunião em que se decidiu escolher. Tem uma personalidade muito rica que muitas vezes é difícil descrever de forma integral. Tem a ver com inteligência, formação, capacidade, com um conjunto de atributos mas tem também a ver com sensibilidade, porque sem esta não há saúde sustentável."



Fernando Araújo é licenciado e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, pós-graduado em gestão pela Universidade Católica Portuguesa e é especialista em imuno-hemoterapia e foi diretor do Serviço de imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar de S. João entre 2012 e 2015.



Gestão da saúde



Exerceu múltiplas responsabilidades ao nível da gestão intermédia e gestão de topo em instituições de saúde, presidindo a diversas entidades e instituições na área da saúde. Entre 2005 e 2012 foi administrador, vice-presidente e presidente da Administração Regional de Saúde do Norte e, de novembro de 2015 a outubro de 2018, foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Desde abril de 2019 que lidera o Hospital de São João e em recente entrevista dizia que o Serviço Nacional de Saúde se encontrava "num ponto sem retorno e terá provavelmente neste biénio 20/21 a sua maior prova de vida".



Segundo Maria de Belém Roseira, como governante, Fernando Araújo participou na criação do programa de cirurgia de ambulatório, que permite aos pacientes que passaram por cirurgias ir mais cedo para casa e serem menos expostos a possíveis infeções hospitalares, e fez parte da rede referenciação hospitalar de imunoterapia. Esteve na origem de "políticas inovadores na área da Saúde, como a taxação do açúcar, em que as receitas ficam para o Ministério da Saúde em vez de no Ministério das Finanças, como acontece com o álcool e o tabaco. A estratégia e os planos de exercício físico estiveram na base da escolha de Lisboa pela OMS para apresentar em junho de 2018 o Plano de Ação Global para Atividade Física 2018-2030, tal como desenvolveu a estratégia do envelhecimento ativo e saudável".



Na liderança do Centro Hospitalar de São João, "sofreu o impacto da primeira pandemia e as medidas que tomou definiram o rumo que acabou por ser assegurado para o país em termos estratégicos, organizacionais e de ação", disse Maria de Belém Roseira.