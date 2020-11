O peso do digital no combate à covid-19

I. Experiência do Cidadão

Vencedor

Projeto: Operação Luz Verde

Entidades: Ordem dos Farmacêuticos em parceria com a Ordem dos Médicos, Associação Nacional das Farmácias, Associação de Farmácias de Portugal, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Associação de Distribuidores Farmacêuticos, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e Associação Dignitude

Esta operação surgiu a pensar nos cidadãos que têm necessidade de ir buscar os seus medicamentos aos hospitais, mas que pela sua idade, fragilidade ou distância não podiam nesta fase pandémica. Este projeto garantiu que cerca de 12.500 portugueses não tivessem de fazer cerca de 1,5 milhões de quilómetros para conseguir aceder aos seus medicamentos.

Menção Honrosa

Projeto: Box das Emoções

Entidade: União Mutualista N.ª Sr.ª da Conceição

Esta instituição, que existe há 147 anos, criou juntamente com uma empresa, Fullquest, uma caixa com intercomunicação, colocada do lado exterior do edifício que permite o encontro através de um vidro que separa e impede o contacto físico entre os utentes do lar Montepio e as suas famílias num ambiente totalmente seguro e sem risco de contágio para os utentes.

II. Resultados em Saúde

Vencedor

Projeto: São João covid-19

Entidade: Centro Hospitalar Universitário São João

A pandemia começou no Norte e o Hospital de São João foi a unidade que recebeu mais doentes e os mais graves de covid-19 durante a primeira vaga de pandemia. A estratégia consolidou-se em torno das vertentes clínica, logística, de gestão e comunicação e passou por desenhar os cenários mais complexos, de forma a poder ter capacidade de intervenção e ir ativando diferentes níveis do plano de contingência, tentando adiantar-se à dinâmica da epidemia.

Menção Honrosa

Projeto: #Todosporum

Entidade: Lusíadas Saúde

Esta aplicação gratuita surgiu de uma parceria entre a Lusíadas Saúde e a OutSystems, foi criada em quatro dias e tinha por objetivo fazer a avaliação de despiste do novo coronavírus. Depois de se fazer o download da aplicação avisava que "Não substitui a avaliação regular ou necessária por parte de um profissional de saúde" e fazia-se uma série de perguntas. Os sintomas eram classificados conforme o risco: elevado, médio ou reduzido.

III. Integração de cuidados

Vencedor

Projeto: "Outbreak-free homes" – Intervenção em estabelecimentos de apoio social a pessoas idosas durante a pandemia covid-19

Entidade: Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto VIII - Espinho/Gaia

O principal objetivo foi de prevenir a morbimortalidade associada a doença infetocontagiosa (covid-19) em estabelecimentos de apoio social a idosos. O projeto tem como principais objetivos a prevenção à covid-19 dos utentes e dos surtos nestes estabelecimentos e criar uma intervenção rápida assim que há a informação de casos suspeitos de covid-19 num destes estabelecimentos. Provocou a transição digital do sistema de informação entre profissionais, utentes e instituições, também foi feita formação a todos os profissionais, e a avaliação dos planos de contingência e de operacionalização de visitas.

Menção honrosa

Projeto: Comunicovid

Entidade: Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública

A comunicação com as pessoas e entre médicos era fundamental para combater a pandemia e, nesse sentido, a associação fez um esforço de divulgar informação validada, científica e que seja útil para as pessoas fazerem escolhas informadas e protegerem a sua saúde no contexto de covid-19, com um dashboard no site. Tem um repositório de literatura científica em parceria com a evidência médica, e estenderam a comunicação das redes sociais, passando do Twitter e do Facebook também para o Instagram.

IV.Impacto Populacional

Vencedor

Projeto: Respostas do Centro De Medicina Laboratorial Germano de Sousa à pandemia de covid-19

Entidade: Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa

As armas para combater a pandemia são os testes, como disse o diretor-geral da OMS, há que testar, testar, testar para combater o vírus e era fundamental criar condições para se fazerem mais testes e ter os resultados mais rapidamente. Fizeram 400 mil testes desde que começou a pandemia até outubro, 14,2% da testagem nacional, só em lares de idosos foram 9 mil testes. Estão em 61 concelhos do país com 169 postos de colheita, em associação com diversas instituições.

Menção Honrosa

Projeto: Equipas de Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP) – covid-19: A contribuição do INEM na resposta à pandemia

Entidade: INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica)

Estas equipas foram criadas para fazer as colheitas nos domicílios e nos locais de trabalho, o que implicou a sua formação no Instituto Nacional de Saúde Pública Ricardo Jorge na área da formação da colheita técnica da mostra biológica, na preservação das amostras e no encaminhamento para os laboratórios. Fez ainda a adequação das viaturas existentes para o transporte de colheitas. Eram equipas constituídas por dois enfermeiros que passaram a fazer esta colheita de amostras no terreno. Era a gestão nacional do INEM que geria todas as ativações e todos os pedidos, tendo sido feitas 25 mil colheitas.

V. Transição Digital

Vencedor

Projeto: Monitorização covid-19

Entidade: Centro Hospitalar Universitário de São João

Faz monitorização em tempo real da atividade assistencial de covid-19, desde que o doente se encontra em urgência passando pelo internamento, UCI, medindo também a capacidade interna de monitorizar os recursos disponíveis e os que são necessários alocar. A ferramenta permite acompanhar os utentes nos dias seguintes em toda a atividade programada permitindo separar os fluxos de utentes nos circuitos internos e faz, ainda, uso de um modelo preditivo a 10 dias da afluência de pessoas, distinguindo a necessidade de recursos para cada nível de cuidados e permitindo a adaptação do plano de contingência.

Menção Honrosa

Projeto: Academia Digital

Entidade: Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Costa do Estoril

Surgiu em plena época de confinamento com o encerramento da academia sénior em março de 2020. Decidiram criar uma academia digital, havia meios e suporte para o fazer, como a Câmara Municipal de Cascais e a Nos, tendo sido disponibilizados tablets para os utilizadores. Utilizam a plataforma Google classroom para ter acesso a aulas online em direto, fóruns de discussão e de partilha de dúvidas e de conhecimentos, fazer trabalhos online em todos os formatos de ficheiro, é uma plataforma versátil e intuitiva de utilizar.

VI. Replicabilidade

Vencedor

Projeto: Escala de Risco covid

Entidade: Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar

É um projeto que visa antecipar cenários em contexto de pandemia no sentido de serem tomadas determinadas ações concretas para atacar um cenário que eventualmente possa ocorrer. Em Ovar a incidência da covid-19 foi bastante severa e com esta ferramenta, que foi financiada pela FCT, participou num consórcio com uma empresa, a Winning Consulting, e um centro de investigação, o Cintesis, o que pretende é definir um conjunto de planos de contingência com medidas concretas com vista a antecipar determinados cenários que nos obrigam a tomar determinadas medidas de gestão que possam atenuar esses impactos.

Menção honrosa

Projeto: Covid-19: A prevenção nas estruturas residenciais para idosos

Entidade: Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave

É dirigido às estruturas residenciais para idosos no sentido de diminuir o impacto de covid-19 o que passou pela formação dos profissionais das instituições para aumentar o conhecimento dos profissionais dos lares de pessoas idosas que aceitaram participar no projeto, sobre a prevenção da transmissão da infeção pelo novo coronavírus, analisaram os planos de contingência e ajudaram a aumentar a segurança e a prevenção, testaram os residentes e os profissionais.

VII. Escalabilidade

Vencedor

Projeto: Medicina Social Scmp: 50 Tips de Saúde Sustentável em situação de pandemia nos lares

Entidade: Santa Casa da Misericórdia do Porto

Foi criada uma equipa multidisciplinar que envolveu a medicina social e nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, profissionais de apoio operacional que através de um conjunto de boas práticas foi possível criar proximidade social na distância física, evitando, assim, o isolamento total dos idosos e manter a sua proteção e prevenção aos efeitos pandémicos.

Menção Honrosa

Projeto: Fique em Casa

Entidade: Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM)

Júri do PSS 2020



Jorge Sampaio Presidente do júri André Veríssimo Diretor, Jornal de Negócios Adalberto Campos Fernandes Ex-ministro da Saúde Francisco del Val General Manager Sanofi Portugal, GM da Unidade de Negócios Sanofi Genzyme Alexandre Lourenço Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares Ana Paula Martins Bastonária Ordem dos Farmacêuticos António Couto dos Santos Ex-ministro da Educação Francisco Ramos Professor Associado da Escola Nacional de Saúde Pública Heitor Costa Diretor executivo, Apifarma José Luís Biscaia Médico de família, diretor executivo AceS BM José Mendes Ribeiro Economista, ISEG Julien Perelman Coordenador da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde Manuel Lemos Presidente da União das Misericórdias Portuguesas Maria Antónia Almeida Santos Presidente da Comissão Parlamentar

de Saúde Maria de Belém Roseira Ex-ministra da Saúde Maria do Céu Machado Professora catedrática jubilada da Faculdade de Medicina (Universidade de Lisboa) Miguel Guimarães Bastonário da Ordem dos Médicos Paulo Cleto Duarte Presidente da Associação Nacional das Farmácias Ricardo Baptista Leite Médico e deputado da Assembleia da República

Em duas semanas, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla desenvolveu o projeto Em Casa, que se baseia em três páginas de Facebook Em’Casa mais informado, Em’Casa mas ativos, Em’Casa Tranquilamente. O primeiro foca-se em dar informação credível às pessoas, o segundo foca-se em prestar os cuidados que prestávamos presencialmente de terapia da fala, terapia ocupacional e dinamização social através da nossa animadora sociocultural e o terceiro foca-se na parte psicológica e de apoio social às pessoas.