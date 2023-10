Os 16 projetos candidatos ao Prémio Saúde Sustentável

.

Categoria Inovação em Saúde

Projeto Patient Innovation

Projeto +PERTO® do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

Projeto HARMONICS do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

.

Categoria Promoção da Saúde e Prevenção da Doença

Projeto Deteção Precoce do Cancro da Pele da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Projeto Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil

Projeto Espaço Saúde 360 Algarve da Plataforma Saúde em Diálogo

.

Categoria Cuidados de Saúde Centrados no Cidadão

Projeto Centro de Excelência de Artroplastias do Hospital de Cascais

Projeto Unidade de Orto Geriatria do Hospital de Santana

Projeto Oncologia Pediátrica - Informação que faz a diferença

.

Categoria Integração e Continuidade de Cuidados

Projeto + Hospital na comunidade RAM do SESARAM

Projeto Equipa de Suporte ao Doente Crónico Complexo da Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Projeto Centro de Referência de Uro-litíase do Serviço de Urologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira

Projeto "Saúde + Próxima - atendimento a utentes sem médico de família" do Hospital Cruz Vermelha

.

Categoria Integração e Continuidade de Cuidados

Projeto Clinical Pathway@HDFF do Hospital Distrital da Figueira da Foz

Projeto Uma Saúde mais Próxima - APP Santo António do Centro Hospitalar Universitário de Santo António

Projeto ObsCare da VirtualCare

"Os projetos deste ano são muito valiosos", disse José Mendes Ribeiro, economista e membro do júri, numa análise aos projetos da 12ª edição do Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Sanofi. Considera que "as equipas estão mais focadas em medir melhor os resultados obtidos. A incorporação do ‘digital’ na maioria dos projetos é uma das tendências que surgiram mais reforçadas este ano". Os vencedores serão divulgados no dia 25 outubro, às 16h, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.É uma plataforma global ( patient-innovation.com ), aberta, sem fins lucrativos e multilíngue, para doentes e cuidadores informais partilharem, após validação médica, soluções que tenham desenvolvido para lidar com limitações associadas à doença que enfrentam. Em 2023, a plataforma atingiu as 1800 soluções com validação médica desenvolvidas por membros da comunidade, que conta com 300 mil doentes e cuidadores de mais de 80 países. Fundado em 2014, é um spin-off da Universidade Nova de Lisboa.Desenvolvido por especialistas em Enfermagem de Reabilitação é um programa de reabilitação digital, desenvolvido para melhorar a reabilitação pré e pós-operatória de pacientes submetidos à Artroplastia Total de Joelho (ATJ). O programa utiliza um aplicativo móvel para fornecer exercícios personalizados, comunicar entre os pacientes e profissionais de saúde, enviar notificações diárias com informações úteis e motivacionais e de suporte à tomada de decisões relacionadas com a jornada cirúrgica.Os principais objetivos são a implementação de cuidados de alto valor e a otimização dos cuidados e acompanhamento ao doente com Acidente Vascular Cerebral, particularmente na transição de cuidados após a alta hospitalar. Nasceu da articulação entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Hospital Vall d’Hebron em Barcelona para a otimização de cuidados a doentes com AVC. Encontra-se em execução em mais quatro hospitais da Catalunha, e em breve o modelo será replicado na região do País Basco e na Bélgica.Tem como objetivo a deteção de cancro de pele numa fase inicial porque consequências de uma deteção tardia são dramáticas em termos de sobrevivência, qualidade de vida dos doentes, mas também custos para o SNS. O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, iniciou ações de rastreio junto da população, com médicos dermatologista para detetar precocemente este cancro ou numa fase precursora da doença.Existe há 17 anos, e há cinco anos com a valência dos Cuidados Paliativos Pediátricos. Em parceria com seis Hospitais Centrais da Grande Lisboa e Porto e com uma equipa multidisciplinar, partilhada entre Hospital e a Fundação do Gil, com formação avançada na área dos cuidados paliativos pediátricos. Em 2022 apoiaram 862 crianças, num total de 2185 visitas realizadas. Em junho de 2023 foi lançado o primeiro projeto-piloto em parceria com o Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca.A iniciativa teve como objetivo combater a iliteracia em saúde na comunidade idosa algarvia vulnerável de sete concelhos através de uma abordagem centrada no cidadão e assente numa rede de 51 parcerias locais, com avaliação do impacto da intervenção na qualidade de vida e no bem-estar. Paralelamente, pretendeu-se capacitar o cidadão para navegar no sistema e gerir melhor a sua saúde e a sua doença; promover o autocuidado, e contribuir para a coesão social e territorial.Foi implementado em julho de 2021 com a criação de uma equipa dedicada de cirurgiões, anestesiologistas, fisioterapeutas e enfermeiros, para pacientes candidatos a artroplastia da anca e joelho, com tempo dedicado de consulta, de bloco operatório, com internamento nas mesmas salas e tratados com os mesmos protocolos (pré, intra e pós-operatório), pela mesma equipa multidisciplinar.A criação de um Centro de Excelência para Artroplastia foi uma melhoria importante na qualidade do tratamento destes doentes e foi visível na redução do LoS, do consumo de sangue e dos resultados clínicos reportados.A orto-geriatria, é um projeto multidisciplinar, organizacional a nível hospitalar com a finalidade de melhorar os cuidados de saúde dos seniores, educar a comunidade nos benefícios de bem tratar, construindo unidades e protocolos standards para tratamentos precoces em duas grandes vertentes, a reconstrução articular e a traumatologia. Este sistema organizacional congrega ortopedistas, medicina interna, anestesistas, enfermagem, assistente social, psicólogo, fisiatras e fisioterapeutas, consulta de osteoporose, nutricionista.Iniciado em 2020, é um projeto de literacia na área do cancro pediátrico. Tem como objetivo informar, com o apoio dos profissionais de saúde, sobre as várias fases da doença, sintomas, diagnóstico, tratamento e sobrevivência, garantindo que as crianças e adolescentes diagnosticados com cancro e as suas famílias têm acesso a informação de qualidade, séria e credível desde o momento zero.É um programa de cuidados integrados de descentralização de consultas de especialidades hospitalares e pequenas cirurgias a decorrer nos Centros de Saúde e o objetivo é mudar o paradigma dos cuidados de saúde face ao envelhecimento populacional e ao aumento das doenças crónicas com o objetivo de diminuir as hospitalizações e as morbilidades e diminuir os custos de saúde associados às prestações dos cuidados de saúde.É uma equipa multidisciplinar formada por enfermeiros e médicos de Medicina Interna, em articulação com as equipas de saúde familiar e especialidades hospitalares. O objetivo é dar cuidados integrados a doentes crónicos complexos, caracterizados por multimorbilidade, polifarmácia e uso excessivo de serviços de saúde, que representam uma grande fatia dos custos em saúde, padecem de uma fragmentação e desarticulação dos cuidados o que potencia a iatrogenia e interação medicamentosa.É um Centro de Referência de Uro-Litíase dos Açores (CRULA) para os utentes dos Açores com patologia litiásica do aparelho urinário, vulgo "pedras nos rins e/ou vias urinárias". O Hospital dispõe de todos os meios de diagnóstico e tratamento e conta com a colaboração regular de um médico de um hospital central altamente diferenciado para esta patologia. O objetivo é alargar esta resposta aos Açores.Consiste no atendimento, em situações de doença aguda, de utentes adultos, sem médico de família na UCSP de Sete Rios no Hospital Cruz Vermelha diariamente das 8h às 20h. Até ao final de setembro foram disponibilizadas 3430 vagas para consultas, num total de cerca de 1143 horas médicas. É uma parceria entre a União das Misericórdias, o Hospital Cruz Vermelha, e a ARS LVT que viabilizou, através da SPMS, os acessos ao programa informático "SClinico" que permitiu consolidar os processos.É uma plataforma de Business Intelligence que permite o rastreamento do percurso clínico do doente e a quantificação dos custos associados ao seu tratamento. A plataforma fornece uma visão completa do custeio das atividades hospitalares, tendo por base a metodologia Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC). Com a associação entre custos, atividades e diagnósticos clínicos fica a conhecer-se o custo de uma cirurgia, consulta ou internamento para um doente concreto.É um instrumento de proximidade com o utente, permitindo-lhe gerir, planear, consultar os seus circuitos, aceder à informação e processos de uma forma clara e tranquila. Tem um papel fundamental na criação de proximidade, na desburocratização e desmaterialização de processos, na melhoria da acessibilidade e rapidez nos processos de suporte, na sustentabilidade ambiental e diminuição da pegada ecológica. Foi desenvolvida por uma equipa multidisciplinar interna em articulação com a Seamlink.Impulsionado em 2019 pela ARS Norte, o projeto ObsCare é uma parceria entre o Hospital São João e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Consiste em transformar o registo clínico obstétrico de papel ou eletrónico num registo com dados estruturados, adaptando-se à prática clínica de cada instituição. Deu origem à criação do Consórcio Português de Dados Obstétricos (CPDO), aumentou a produção científica dos hospitais que utilizam o software e a partilha de informação clínica nas Unidades Locais de Saúde, entre hospital e centros de saúde.