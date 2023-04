Premiar os mais inovadores na Saúde Global

Eurico Castro Alves, presidente da Comissão Organizadora da Convenção Nacional da Saúde (CNS), acredita que se irão "conhecer projetos extraordinários em todas as categorias. Premiar as melhores práticas tem uma missão dupla, mas igualmente importante: o reconhecimento do que foi alcançado e a motivação para ir mais longe".



"É importante uma ampla divulgação às iniciativas e projetos que merecem o nosso reconhecimento. Se estamos a investir em saúde, simultaneamente, estamos a investir nas pessoas e no seu futuro. Em última análise, no bem-estar da nossa sociedade global", referiu Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, sobre o papel do Prémio Saúde Sustentável e os contributos deste galardão para uma maior sustentabilidade da saúde.



Para Eurico Castro Alves, "o Prémio Saúde Sustentável tem sido muito bem-sucedido exatamente porque tem sido capaz de projetar e contagiar o país com aquilo que melhor se faz na prática de medidas sustentáveis aplicadas ao setor da saúde".



Projetos que fazem a diferença



Carlos Cortes sublinha a importância de dar visibilidade aos projetos que, em Portugal, visam a inovação, a integração e a continuidade de cuidados, a transformação digital, os cuidados centrados no cidadão, a promoção da saúde e a prevenção da doença.



"A Saúde Global coloca-nos cada vez mais desafios para os quais são necessárias a visão e a criatividade que os premiados demonstram edição após edição. Enfrentar esses desafios requer uma abordagem multidisciplinar que envolve necessariamente políticas públicas, mas também gestão, inovação e colaboração entre as partes, incluindo governos, prestadores de serviços de saúde, doentes, clientes e comunidades. Desafios apenas ao alcance dos melhores, e é deles que o Prémio Saúde Sustentável é feito", concluiu Eurico Castro Alves.