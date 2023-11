Prémio Personalidade do Ano entregue a Carmo Fonseca

Foto em cima: Carmo Fonseca recebeu o Prémio Personalidade na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, entregue pela presidente do júri, Maria de Belém Roseira, na presença de João Eurico da Fonseca, diretor da FMUL e Francisco Rocha Gonçalves, da Sanofi Portugal.

Há dez anos este mesmo prémio foi atribuído a uma pessoa que eu admiro imenso, o professor João Lobo Antunes, que teve uma capacidade única de abrir inúmeros novos caminhos para a medicina e para a saúde em Portugal. Carmo Fonseca

Professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

"É uma cientista com obra publicada, com milhares de artigos científicos publicados, 12 mil, e dezenas de milhares de citações, o que a coloca num standard cimeiro do ponto de vista da sua visibilidade e da sua reputação internacional", disse Maria de Belém Roseira, presidente do júri do Prémio Saúde Sustentável e ex-ministra da Saúde, ao apresentar o Prémio Personalidade de 2023.A escolha foi feita pelo júri do Prémio Saúde Sustentável e recaiu em Carmo Fonseca, professora catedrática da Faculdade de Medicina de Lisboa e presidente do Instituto de Medicina Molecular.Maria de Belém baseou-se na entrevista recente de Carmo Fonseca ao jornal Expresso para encontrar o melhor conjunto de palavras para definir a sua carreira: o "futuro do futuro". "É uma mulher que já está no futuro a preparar e a construir o futuro. Diz ela, ‘nós estamos a trabalhar para que o cancro passe a ser uma doença crónica e isso já não está assim tão longe’."Investigadora, professora catedrática, e, "acima de tudo isso, uma pessoa boa e de bem", disse Maria de Belém. Sublinhou que "cada vez mais temos de olhar para o que as pessoas são como pessoas e não tanto nos méritos com que foram dotadas". Explicou que "as pessoas que são verdadeiramente boas têm a noção de que a sua maior responsabilidade é pôr os talentos com que nascem ao serviço da comunidade".Na sua opinião, "é isso que a professora Carmo Fonseca sempre faz. Trabalha todos os dias para que os alunos sejam e venham a ser profissionais de excelência. É uma pessoa de uma simplicidade e de uma generosidade que só os grandes vultos conseguem ter."Carmo Fonseca, professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, disse, no vídeo de agradecimento, que se sentiu "muito honrada", mas também sentiu "uma forte emoção, porque há dez anos este mesmo prémio foi atribuído a uma pessoa que eu admiro imenso e que é o professor João Lobo Antunes, que teve uma capacidade única de abrir inúmeros novos caminhos para a medicina e para a saúde em Portugal".Carmo Fonseca confessou que teve "o privilégio de entrar num desses caminhos, que ainda hoje estou a percorrer, tentando chegar o mais longe possível. É em memória a João Lobo Antunes que gostaria de dedicar o prémio a todos os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a todos os investigadores do IMM, pois considero que agora é a minha vez de contribuir para facilitar o seu desenvolvimento", conclui Carmo Fonseca.