Sanofi quer captar 78 novos ensaios clínicos até 2026

A Sanofi faz 50 anos, meio século ao serviço da ciência e da sociedade, com o compromisso de melhorarmos a vida das pessoas. Helena Freitas

Country Lead da Sanofi Portugal

"Este ano é também importante porque a Sanofi faz 50 anos, meio século ao serviço da ciência e da sociedade, com o compromisso de melhorarmos a vida das pessoas, das suas famílias e das comunidades em que nos inserimos. Cinquenta anos a disponibilizar opções de tratamento que certamente transformaram a vida de muitos doentes em diversas áreas como o cancro, as doenças raras e a diabetes, e as vacinas, que também protegem e salvam a vida de milhões de pessoas em todas as fases da sua vida", afirmou Helena Freitas, country lead da Sanofi Portugal na abertura da entrega dos Prémios Saúde Sustentável, que se realizou na Aula Magna em Lisboa, uma iniciativa do Negócios e da Sanofi, que conta com a NTT Data como parceiro técnico.Helena Freitas referiu-se à missão da Sanofi em busca da sustentabilidade. Sublinhou que, em 2025, as embalagens dos produtos da Sanofi serão em ecodesign, o que significa com material totalmente reciclável, em 2027, os blisters das vacinas serão livres de plástico e a Sanofi mantém o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2030.A country lead da Sanofi Portugal referiu investiram mais de 7,4 milhões de euros em I&D, sublinhando que Portugal é uma prioridade para a Sanofi."Estamos a conduzir ensaios clínicos na área da oncologia e imunologia, temos mais de 19 ensaios clínicos prioritários para a companhia, em que mais de 300 doentes estão a ser beneficiados com terapias inovadoras. Se ultrapassarmos algumas barreiras atuais à investigação, acredito que podemos captar cerca de 78 novos ensaios clínicos até 2026", concluiu Helena Freitas.