Saúde Sustentável: Delfim Rodrigues recebe Prémio Personalidade

O júri do Prémio Saúde Sustentável atribuiu o Prémio Personalidade a Delfim Rodrigues, responsável pela Hospitalização Domiciliária nos estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, em reconhecimento pela sua carreira, com mais de quatro décadas, na gestão da saúde.



A distinção foi entregue esta quarta-feira durante a cerimónia dos Prémios Saúde Sustentável, uma iniciativa do Negócios em parceria com a Sanofi.





Nascido a 5 de janeiro de 1954, Delfim Rodrigues licenciou-se em Direito e foi advogado entre 1975 e 78, altura em que decidiu fazer uma pós-graduação em Administração Hospitalar. Em 1980, tornou-se administrador hospitalar nos Hospitais Civis de Lisboa, em que geria as sete unidades existentes em Lisboa.





Em 1984, passou a integrar a administração do Hospital de Guimarães. Entre 1985 e 1987, estudou saúde pública na University of Minnesota ao abrigo de uma bolsa Fullbright.



Em 1987, por concurso público internacional, foi designado representante da Europa do Sul no Programa “Hubert Humphrey” do “Fullbright”. Estagiou em empresas, hospitais e outros organismos de saúde dos Estados Unidos e Canadá e foi galardoado por Ronald Reagan, ex-Presidente dos EUA.





No seu regresso a Portugal foi diretor regional do Norte das Instalações e Equipamentos da Saúde, diretor-geral dos Hospitais (1990-1992) e de Saúde (1993–1994).



Seguiu-se à presidência da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Depois passou a gestor privado no grupo Gália e nos hospitais British Hospital, e BH XXI, pertencentes ao Grupo BPN.



Mais tarde foi presidente do Centro Hospitalar do Alto Ave e, em 2018, foi nomeado responsável pelas Unidades de Hospitalização Domiciliária nos hospitais do SNS.