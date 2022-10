Vencedores Prémio Saúde Sustentável

.

Categoria - Cuidados centrados no cidadão



Vencedor

Associação Nacional das Farmácias (ANF)

Projeto

Serviço de Testes Rápidos de Antigénio covid-19 (TRAg) nas Farmácias Comunitárias



Este projeto abrangeu mais de 1.600 farmácias, e entre junho de 2021 e junho de 2022 foram realizados pelas farmácias mais de 11,5 milhões de testes rápidos. As farmácias disponibilizaram uma plataforma digital para agendamento de testes, a integração digital de resultados com o sistema de saúde e o apoio de uma linha telefónica gratuita - 1400. A intervenção das farmácias fez com que cada português poupasse em média 2 quilómetros por teste realizado e, em 19 municípios com menor acesso à realização de testes, a disponibilização de testes e serviços pelas farmácias evitou deslocações superiores a 20 quilómetros. "Se a vacinação salvou vidas, a testagem massiva nas farmácias permitiu o controlo das cadeias de transmissão e ajudou-nos a viver um novo normal", concluiu Diogo Gouveia, vice-presidente da Apifarma.



Menção Honrosa

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Projeto

Sistema de Atendimento e Resposta Ágil nos Cuidados de Saúde Primários (SARA)



Finalista

Centro Hospitalar Universitário de São João

Projeto

Dose de Radiação do Utente CHUSJ





. Categoria - Integração e continuidade de cuidados



Vencedor

ACeS Douro I Marão e Douro Norte e Unidade de Cuidados na Comunidade Vila Real

Projeto

Capacitar para atuar: projeto de integração de cuidados no acompanhamento de crianças e jovens com diabetes em meio escolar



É um projeto de acompanhamento de crianças e jovens com diabetes em meio escolar que surgiu "pela necessidade de capacitarmos toda a comunidade educativa no sentido de garantir que as crianças com diabetes possam estar seguras, que a escola seja um espaço inclusivo e proporcionadora de bem-estar", referiu Vanessa Monteiro, enfermeira responsável da Unidade de Cuidados na Comunidade. Como passam grande parte do seu dia na escola é importante que haja uma gestão adequada da vigilância da glicemia, do autocontrolo, da gestão da alimentação, da atividade física, da administração da insulina e das crises que possam ocorrer.



Menção Honrosa

Centro Hospitalar Tondela Viseu

Projeto

Equipa Comunitária de Saúde Mental Dão



Finalista

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira - SESARAM, EPERAM.

Projeto

Unidade do Doente Frágil





. Categoria - Inovação em Saúde



Vencedor

Irmãs Hospitaleiras - Casa de Saúde da Idanha (Sintra)

Projeto

Realidade Aumentada e Gamificação no Envelhecimento Ativo e Prevenção da Demência



Este projeto consistiu na criação de jogos para uma plataforma de realidade aumentada permitindo a implementação de sessões terapêuticas inovadoras de promoção do envelhecimento ativo e prevenção da demência. "É uma ferramenta terapêutica que nos permite trabalhar a função cognitiva e a função motora em simultâneo", afirmou Carla Pombo, coordenadora da área de demências nas Irmãs Cuidadoras. Este projeto resulta da aliança entre a clínica e a academia, entre a Casa de Saúde da Idanha e o Instituto de Sistemas e Robótica do IST. É um projeto que visa a promoção do envelhecimento ativo, a prevenção dos quadros demenciais bem como a promoção da qualidade vida dos seniores, explicou Cátia Gameiro, neuropsicóloga nas Irmãs Hospitaleiras.



Menção Honrosa

Hospital de Cascais

Projeto

"FOCUS - Projeto inovador de rastreio VIH"



Finalista

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Projeto

Green Endoscopy to reduce CO2e generated by endoscopic waste - GECO2e study





. Categoria - Promoção da Saúde e Prevenção da Doença



Vencedor

Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUPorto)

Projeto

WalkingPAD



Consiste numa prescrição de exercício físico monitorizado com doença arterial periférica para ser realizado na zona de residência, com o objetivo de aumentar a distância caminhada, diminuir a dor e aumentar a qualidade de vida, diz Susana Pedras, psicóloga e investigadora do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Esta prescrição pode ser feita nas unidades de reabilitação cardíaca, que são poucas e caras. Na sequência desta dificuldade de prescrever exercício surgiu a ideia, juntamente com o INESTEC e a UTAD, de criar uma aplicação que tem como objetivo monitorizar o doente quando ele faz o exercício físico na área de residência, de acordo com um mapa que é predefinido pelo doente, e que se consegue, de forma remota, monitorizar e saber se o doente caminha.



Menção Honrosa

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM)

Projeto

EM’Rede



Finalista

Delegação Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia

Projeto

Coimbra unida pelo Coração





. Categoria - Transformação Digital



Vencedor

Wellpartners

Projeto

Dioscope



É uma plataforma que permite a cada hospital ou centro de saúde criar a o seu próprio apoio à decisão clínica. "Cada equipa médica pode criar o seu próprio doctor Google, que tem também uma faceta dinâmica que vai falando com os médicos que estão na linha da frente, no serviço de urgência, no centro de saúde e vai guiando estes médicos com base nas características do doente até ao diagnóstico e tratamento certos", afirma Tomás Pessoa e Costa, fundador da Dioscope. Nos primeiros dois meses tiveram uma resposta muito boa com mais de duas mil chamadas ao chatbot e foram surpreendidos pela resposta das outras unidades do SNS. "Contamos implantar a Dioscope em 81 unidades de saúde ao longo de 2023", disse Tomás Pessoa e Costa.



Menção Honrosa

Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar

Projeto

Monitorização das Infeções Hospitalares em tempo real



Finalista

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

Projeto

Gentil - Voice to text