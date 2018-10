Ver melhor e sem ir ao hospital

O Núcleo de Oftalmologia de Almada do Hospital Garcia de Orta conta com 15 médicos e implicou um investimento de 30 mil euros. O trabalho desenvolvido por este núcleo faz dele um dos candidatos ao prémios Saúde Sustentável.

O objectivo do Núcleo de Oftalmologia de Almada (NOA - criado em Junho de 2016) é o de rastreio de diversos problemas oculares, permitindo serem intervencionados atempadamente. Pretende-se ainda aliviar a carga psicológica relativa ao ambiente hospitalar, visto as consultas realizarem-se fora do Hospital Garcia de Orta (HGO).

"Temos um espírito inquieto e dinâmico e identificámos uma necessidade no Serviço Nacional de Saúde", diz Nuno Campos, director do NOA. A ideia foi a de juntar, numa mesma estrutura física, a parte assistencial curativa clássica da consulta da Oftalmologia, com uma dimensão mais pedagógica. "Quisemos, no mesmo espaço físico, juntar o rastreio, com o diagnóstico e o tratamento, realizados de forma integrada e feito por nós, no NOA e no Centro de Responsabilidade de Oftalmologia do HGO" acrescenta Nuno Campos.

O rastreio relacionado com a diabetes, em adultos, iniciou-se em Maio de 2017, tal como a primeira consulta pediátrica. O rastreio pediátrico será em Outubro de 2018. Tanto adultos quanto crianças chegam ao NOA indicados pelos médicos de família.

Criado o conceito, a equipa de oftalmologia do HGO estabeleceu que o serviço se realiza fora do HGO, «para evitar a carga dramática da ida aos hospitais, muito sentida pelos doentes», explica Nuno Campos. Esta é uma questão muito sensível para as crianças.

Quando há situações complexas, que impliquem ida ao HGO, "os doentes já trazem a informação completa, sendo logo marcada a consulta de subespecialidade, o que melhora a eficiência e a rentabilidade do processo", prossegue o médico.

O NOA conta com 15 médicos e implicou um investimento de cerca de 30 mil euros. Nuno Campos considera haver uma redução de custos muito significativa.

A diabetes deve ser identificada cedo

Mafalda Pereira, responsável pela área da diabetes, informa que o rastreio é realizado através dum equipamento que fotografa os olhos. "Não é necessário fazer a dilatação pupilar, não interferindo na visão dos doentes".

As imagens são carregadas e encaminhadas para o Centro de Leitura Automático da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que utiliza um programa de leitura desenvolvido na Universidade de Coimbra.

O software (Retmarker) analisa as fotografias e elimina as dos casos saudáveis. A taxa de recusa ronda os 50%, informa Mafalda Pereira. As fotografias dos casos positivos são vistas, manualmente, pelos médicos.

O equipamento permite identificar também casos de glaucoma, trombose venosa, retinopatias e degenerescências maculares. Os resultados obtidos na leitura manual são encaminhados para o médico de família.

"Ganhámos muitos doentes novos, com este rastreio. O propósito é diagnosticar doentes que não tenham estado incluídos noutros rastreios", informa Mafalda Pereira. "O objectivo é que os doentes cheguem ao serviço de oftalmologia, numa fase inicial da doença, para prevenir lesões tardias e a cegueira".

A situação geográfica do NOA tem um aspecto importante: proximidade. O argumento da falta de tempo esbate-se. "Para o rastreio, é muito importante a proximidade do trabalho ou da residência, precisamente para não perturbar as rotinas das pessoas", explica Mafalda Pereira.

Detectar os problemas na infância

O problema mais referenciado nas consultas de oftalmologia pediátrica, é o da ametropia. Seguem-se as alterações alérgicas, o estrabismo e outras alterações do equilíbrio binocular.

"Ver mais, crescer melhor" é o projecto que irá acontecer na área de influência do HGO. "O principal objectivo é a exclusão da ambliopia - o chamado olho preguiçoso - que é muito prevalecente e que tem resultados óptimos, desde que o diagnóstico tenha sido realizado cedo" diz Ana Vide Escada, responsável pela oftalmologia pediátrica do HGO.