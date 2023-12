Medina quer Portugal nas novas cadeias de valor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu esta terça-feira que o país deve aproveitar o atual contexto económico para prosseguir uma "transformação estrutural", que lhe permita posicionar-se melhor nas cadeias de valor. A "regionalização internacional" é, segundo o governante, uma janela de oportunidade nessa transformação, numa altura em que a incerteza económica é grande.

"Portugal pode hoje aproveitar a onda de regionalização internacional do pós-pandemia e posicionar-se melhor nas cadeias de valor, expandindo as suas oportunidades", referiu Fernando Medina, na conferência "O Poder de Fazer Acontecer" do Negócios.

O ministro das Finanças destacou que a modernização da economia é a chave nessa transformação que deve ser "gradual, mas efetiva", para garantir "o poder de fazer acontecer em Portugal", contrariando o abrandamento externo, com respostas orçamentais que suportam o crescimento do país. Disse ainda que essa modernização ganha relevância no atual contexto, marcado pela "forte incerteza geopolítica, por uma inflação que cede, mas que tem ainda riscos de recrudescimento, pelo abrandamento da economia europeia, e por taxas de juro que prometem permanecer elevadas".