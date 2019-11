Adolfo Mesquita Nunes 04 de novembro de 2019 às 20:45

A cada problema, uma secretaria de Estado

O primeiro-ministro acredita que todos os problemas do país, todos os desafios de políticas públicas, todas as barreiras ao nosso crescimento e progresso, se resolvem, se vencem, com a criação de uma secretaria de Estado que especialmente lhe está dedicada.