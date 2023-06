Costa quer evitar uma guerra no PS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Dr. Costa diz que não vai para qualquer cargo europeu se isso prejudicar a estabilidade política do país: “Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal”. E acrescenta com ar dramático: “Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?”. Repare, caro leitor, no ar personalizado da mensagem (sempre na primeira

...