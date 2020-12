Endividar para aumentar salários?

O país vai ter um défice pesado este ano (7,3% do PIB). E no próximo (6,3%). E em 2022 (4,9%). Isto significa que o Estado tem de se endividar para garantir financiamento. Em termos simples isto quer dizer aumentar a dívida. Ora, ontem a OCDE anunciou que o país deve chegar a 2021 com a dívida pública a rondar os 139,5% do PIB; muito acima dos 130,9% previstos pelo Governo no OE 2021.





