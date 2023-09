Não há limites para o topete

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A reentrée do PS mostra porque a tarefa da oposição (a convencer os eleitores) é difícil. Depois de anunciar o bónus fiscal aos jovens (conjunto de ideias amanhadas à pressa), António Costa falou da Habitação. Depois de dizer que alguns só descobriram o problema da Habitação agora, o primeiro-ministro lembrou que o PS colocou o assunto no programa do governo… em 2016.



É verdade.

...