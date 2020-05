Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 04 de maio de 2020 às 21:30

O partido mais reacionário de Portugal

O partido dos telhados de vidro acha que pode haver uma lei para si e outra para os cidadãos em geral? Azar. Está deslocado no tempo... e no espaço. Isso era na União Soviética, nos idos de Cunhal, em Cuba e na Venezuela. Ou na Coreia do Norte. Estamos em Portugal. Em 2020.