O PSD está acantonado nos cortes

O PSD prometeu subir as pensões mínimas para o patamar do salário mínimo em 4 anos. O PS deu um pulo: Pedro Nuno Santos correu a lembrar os cortes de pensões do PSD (impressionante como em 8 anos não conseguiu mostrar que a culpa dos cortes foi do PS); José Luís Carneiro voltou ao sempiterno Passos Coelho para lembrar a promessa de cortes de 600 milhões.





